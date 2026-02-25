ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
Nyitókép: Sergiy Trofimov Photography/Getty Images

NAV: több mint 650 milliós kárt okozott egy cégvezető

Infostart / MTI

Az ügyvezető egy adóellenőrzésnél bukott le. Az áfabevallásában mintegy 57 millió forint visszaigényelhető adót szerepeltetett, de az igényt alátámasztó számlákról kiderült, hogy nem takarnak valós gazdasági teljesítést. A revizorok végül kiderítették, hogy az ügyvezető a 4-5-szörösére emelte a beszerzett eszközök árát, a különbözetet pedig eltette.

Egy európai szinten is meghatározó nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatának ügyvezetője fiktív számlázási láncolattal több társaságtól fogadott be számlákat, a számlakibocsátók közül azonban csak egy végezte a valós gyártást – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az áfabevallásában mintegy 57 millió forint visszaigényelhető adót szerepeltetett, az igényt azonban alátámasztó számlákról kiderült, hogy nem takarnak valós gazdasági teljesítést. A cégháló feltárása során a revizorok kiderítették, hogy az ügyvezető a beszerzett eszközök árát 4-5-szörösére emelte, a különbözetet pedig saját maga tette el. Több alvállalkozó csak papíron létezett, a háttérben pedig egy szűk kör irányította az ügyleteket.

Az ügyvezető több mint 650 millió forintos kárt okozott a cégének és a magyar költségvetésnek.

A közlemény szerint arra is fény derült, hogy az egyik számlakibocsátó társaság ügyvezetője rokoni kapcsolatban állt az adózó képviselőjével, aki semmilyen releváns szakmai kompetenciával nem rendelkezett a cég ügyeihez.

Az ügyvezető az anyacég felé azt kommunikálta, hogy a NAV mások mulasztása miatt bünteti a céget, az anyavállalat azonban ezt már nem fogadta el, és eltávolította az ügyvezetőt.

A megállapítás több mint 650 millió forintot tett ki, de az új ügyvezető, élve a feltételes adóbírság kedvezményével, végül 450 millió forintra csökkentette a köztartozást, amit a vállalat be is fizetett – áll a NAV közleményében.

Kezdőlap    Bűnügyek    NAV: több mint 650 milliós kárt okozott egy cégvezető

×