NAV: több mint 650 milliós kárt okozott egy cégvezető

Egy európai szinten is meghatározó nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatának ügyvezetője fiktív számlázási láncolattal több társaságtól fogadott be számlákat, a számlakibocsátók közül azonban csak egy végezte a valós gyártást – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az áfabevallásában mintegy 57 millió forint visszaigényelhető adót szerepeltetett, az igényt azonban alátámasztó számlákról kiderült, hogy nem takarnak valós gazdasági teljesítést. A cégháló feltárása során a revizorok kiderítették, hogy az ügyvezető a beszerzett eszközök árát 4-5-szörösére emelte, a különbözetet pedig saját maga tette el. Több alvállalkozó csak papíron létezett, a háttérben pedig egy szűk kör irányította az ügyleteket.

Az ügyvezető több mint 650 millió forintos kárt okozott a cégének és a magyar költségvetésnek.

A közlemény szerint arra is fény derült, hogy az egyik számlakibocsátó társaság ügyvezetője rokoni kapcsolatban állt az adózó képviselőjével, aki semmilyen releváns szakmai kompetenciával nem rendelkezett a cég ügyeihez.

Az ügyvezető az anyacég felé azt kommunikálta, hogy a NAV mások mulasztása miatt bünteti a céget, az anyavállalat azonban ezt már nem fogadta el, és eltávolította az ügyvezetőt.

A megállapítás több mint 650 millió forintot tett ki, de az új ügyvezető, élve a feltételes adóbírság kedvezményével, végül 450 millió forintra csökkentette a köztartozást, amit a vállalat be is fizetett – áll a NAV közleményében.