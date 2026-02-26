ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 26. csütörtök
Különböző ékszerek egy szürkés színű textil felületen.
Nyitókép: Unsplash

Ékszerek, bizsuk a fókuszban: nehézfém után kutat a fogyasztóvédelem

Infostart

Az NKFH laboratóriuma olcsó import ékszereket vizsgál, hogy kiszűrje azokat, amik kadmiumot és ólmot tartalmaznak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) laboratóriuma bizsu karkötőket, nyakláncokat és gyűrűket vizsgál, hogy a nem biztonságos kadmium és ólom tartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. Az ékszerek mintavételére bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül – írja közleményében a fogyasztóvédelmi hatóság.

A köznyelvben a „bizsu” általában nem nemesfémből, vagy csak nagyon vékony nemesfém bevonattal készült divatékszer: mint például fülbevalók, nyakláncok, karkötők, gyűrűk, brossok, bokalánc stb. Ezek az ékszerek – mint fogyasztóknak szánt, közvetlen bőrkontaktusba kerülő termékek – kiemelt kémiai és egészségvédelmi kockázatot hordozhatnak, különösen akkor, ha összetételükben veszélyes vagy korlátozottan felhasználható anyagok fordulnak elő nem megengedett mennyiségben.

A termékek széles körben, gyakran alacsony áron kerülnek forgalomba, jelentős részük harmadik országból származik, és elsősorban távol-keleti üzemeltetésű boltokban és az interneten érhetőek el.

Mindez pedig indokolttá teszi a fokozott piacfelügyeleti és termékbiztonsági ellenőrzést – áll a közleményben.

A bőrrel érintkező, fémből készült bizsuk gyakran okoznak kontakt allergiát, ekcémát. Különösen veszélyesek azok a tárgyak, amelyek a bőrrel közvetlenül vagy hosszú ideig érintkeznek, mivel ilyenkor a nehézfémek kioldódhatnak és bőrön keresztül felszívódhatnak. Ezért az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma által végrehajtott vizsgálat alapvető célja a nem biztonságos kadmium és ólom tartalmú bizsu karkötők, nyakláncok és gyűrűk kiszűrése.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

A bizsuk nehézfémtartalmának ellenőrzése a korábbi laboratóriumi vizsgálatok tapasztalatai alapján egyértelműen indokolt:

számos olyan bőrrel érintkező fém termék van ugyanis forgalomban, amelyek rosszul megválasztott alapanyaga komponensként vagy szennyeződésként nem megengedett mennyiségben tartalmazhat toxikus nehézfémeket.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    Ékszerek, bizsuk a fókuszban: nehézfém után kutat a fogyasztóvédelem

