2026. február 25. szerda Géza
Mosolygós nő a napsütésben
Nyitókép: Getty Images/Cavan Images

Hirtelen fordulat az időjárásban

Infostart

A kontines nagy részén kitavaszodott, miután az Atlanti-térségből érkező enyhe levegő Kelet- és Északkelet-Európába szorította vissza a telet.

Néhány nap leforgása alatt gyökeresen megváltozott Európa hőmérsékleti térképe: miközben a hétvégén még kiterjedt, tartós fagy uralta a kontinens középső részét, mára látványosan visszaszorult a hideg levegő – írja az Időkép.

A hétvégén még összefüggő hideg légtömb rajzolódott ki a Baltikumtól Lengyelországon át hazánk térségéig: éjszakánként mínusz 10 Celsius-fok körüli minimumokat, nappal pedig fagypont körüli csúcsokat lehetett mérni.

A hét első napjaiban viszont egy enyhe, óceáni légtömeg vette át az irányítást, búcsút intve a fagyoknak. Nemcsak az éjszakák enyhültek, hanem a nappali maximumok is Európa-szerte emelkedtek, többfelé 11-13 fokkal. Magyarországon hétfőn több helyen 15 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, de az Ibériai-félsziget déli részén már 26 fokos csúcsot mértek, miközben a hideg látványosan visszahúzódott Kelet-Európába és Észak-Skandinávia irányába – olvasható.

A portál szerint

a következő napokban a kora tavaszi időjárás marad a meghatározó Európa nagy részén, így a Kárpát-medencében is.

Hidegebb levegő még szivároghat keletről térségünkbe, éjszakánként előfordulhatnak fagyok, de a mostani előrejelzések alapján nem várható a télies időjárás visszatérése.

Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét

A washingtoni Capitoliumban magyar idő szerint szerda hajnalban tartott elnöki évértékelőn visszatérő elem volt a normalitás és a közbiztonság hangsúlyozása, amit Donald Tump szerint ő maga képvisel a leghatékonyabban – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Az Amerika-szakértő kitért arra is, miért nyúlna vissza a régi idők egyik nagy vívmányához az elnök a vámpolitikában, továbbá a novemberi félidős választások igazi tétje is szóba került.
 

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Gumicsizmát fel! Elképesztő látvány fogad az Őrségben: újra megnyílt a híres tőzikés erdő

A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

2026. február 24. 08:41
Lehet, hogy süt a nap, de jégesős zivatarok jönnek – figyelmeztetések, térkép
2026. február 23. 05:00
Jön fagy, jön 20 fokos tavasz is: folytatódik az időjárási tűzijáték
