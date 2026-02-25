Hirtelen fordulat az időjárásban

Néhány nap leforgása alatt gyökeresen megváltozott Európa hőmérsékleti térképe: miközben a hétvégén még kiterjedt, tartós fagy uralta a kontinens középső részét, mára látványosan visszaszorult a hideg levegő – írja az Időkép.

A hétvégén még összefüggő hideg légtömb rajzolódott ki a Baltikumtól Lengyelországon át hazánk térségéig: éjszakánként mínusz 10 Celsius-fok körüli minimumokat, nappal pedig fagypont körüli csúcsokat lehetett mérni.

A hét első napjaiban viszont egy enyhe, óceáni légtömeg vette át az irányítást, búcsút intve a fagyoknak. Nemcsak az éjszakák enyhültek, hanem a nappali maximumok is Európa-szerte emelkedtek, többfelé 11-13 fokkal. Magyarországon hétfőn több helyen 15 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, de az Ibériai-félsziget déli részén már 26 fokos csúcsot mértek, miközben a hideg látványosan visszahúzódott Kelet-Európába és Észak-Skandinávia irányába – olvasható.

A portál szerint

a következő napokban a kora tavaszi időjárás marad a meghatározó Európa nagy részén, így a Kárpát-medencében is.

Hidegebb levegő még szivároghat keletről térségünkbe, éjszakánként előfordulhatnak fagyok, de a mostani előrejelzések alapján nem várható a télies időjárás visszatérése.