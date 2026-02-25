ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.58
usd:
318.62
bux:
126269.08
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy megbilincselt katona, vagy hadifogoly.
Nyitókép: Ignatiev/Getty Images

Megrázó vallomás tett egy magyar–ukrán hadifogoly az orosz védelmi minisztérium szerint

Infostart / MTI

Egy erőszakkal mozgósított és frontra küldött, magyar–ukrán kettős állampolgárságú férfi foglyul ejtéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium szerdán a Telegram-csatornáján.

A tárca videóval kísért közleményében Albert Roman néven azonosított férfi 2020 óta élt Magyarországon. Az ukrán határ átlépésekor elfogták és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra, ahol az orvosi vizsgálat annak ellenére is alkalmasnak találta, hogy

„agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt”.

A férfi oroszul elmondta, hogy ezt követően buszba ültették, kiképzésre küldték, és a Cservona Kalina dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.

A minisztérium szerint Roman Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) környékén adta meg magát az ukrán fegyveres erők 14. dandárjának katonájaként. A hadifogoly közölte, hogy egy összeomlott épületben, repesztől sebesülten kérte, hogy evakuálják, de a sajátjai még elsősegélycsomagot sem dobtak le neki, a saját vizeletét volt kénytelen inni, és parancsnoka rádión közölte vele, hogy az állását semmisnek nyilvánítja.

A RIA Novosztyi hírügynökség által is ismertetett beszámolója szerint ellenállás nélkül adta meg megát az orosz katonáknak, akiktől vizet és ételt kapott.

A határátlépés és a foglyul ejtés idejét nem közölték. Utóbbival kapcsolatban a férfi február 19-i dátumról tett említést.

Kezdőlap    Külföld    Megrázó vallomás tett egy magyar–ukrán hadifogoly az orosz védelmi minisztérium szerint

oroszország

ukrajna

háború

kettős állampolgárság

magyar-ukrán

hadifogoly

kényszersorozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak
Az amerikai aranykorról beszélt Donald Trump, az unió állapotáról szóló, rekordhosszú beszédében. Az elnök a kormányzat eredményeit hangoztatta, miközben hevesen bírálta a demokratákat és keményen megfenyegette Iránt.
Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

Megrázó vallomás tett egy magyar–ukrán hadifogoly az orosz védelmi minisztérium szerint

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben

Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben

Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 13:46
Végzetes tévedés: figyelmeztette a rendőrség az emberrablókat, de már késő volt
2026. február 25. 12:50
Lövésre utaló lyukat fedeztek fel egy amerikai utasszállítón
×
×