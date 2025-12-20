ARÉNA - PODCASTOK
A Google kereső kezdőképernyője.
Nyitókép: Unsplash

Eltűnt a Google egyik klasszikus eszköze, ezzel alapjaiban változott meg a felület

Infostart

Akik számítógépen nyitják meg a Google keresőt, mostanra már hiába keresik a klasszikus nagyító ikont. Valami egészen más vette át a helyét.

Lecserélte az asztali böngészőben a klasszikus nagyító ikont a Google, a helyét most egy „+” jel vette át, aminek különleges funkciót szántak – írja az atv.hu.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy végleg búcsút is intettünk a nagyítónak, ugyanis a telefonos Chrome-ban még elérhető.

Na de mire is volt használható a hosszú évek óta megszokott ikon? A keresési előzményeinket és a felkapott kereséseket tudtuk vele megjeleníteni. Az új ikon viszont teljesen más célt szolgál, a techvállalat fejlesztői pedig úgy döntöttek, előtérbe helyezik a már eddig is ismert funkciót.

A Gemini mesterséges intelligenciával eddig is lehetett összefoglalókat készíttetni, azonban mostantól a „+” jellel pillanatok alatt feltölthetjük a képeket és fájlokat, a mesterséges intelligencia pedig azonnal megválaszolja az ezzel kapcsolatos kérdéseinket.

Fotó esetében egyértelmű választ kaphatunk arra, hogy mi szerepel rajta, írott szöveg esetében pedig annak összefoglalóját olvashatjuk a Gemini segítségével, aminek egyre fontosabb szerepet szánnak, abban bízva, hogy behozzák a lemaradást, például a ChatGPT-vel szemben.

