Windowsos? Gyorsan kéne kattintani

Négy kritikus hibát és egy nulladik napi sebezhetőséget is befoltoz a Windows novemberi frissítőcsomagja – írja a HVG.hu a Bleeping Computer szaklapra hivatkozva. Bár ezúttal majdnem harmadannyi hibát kellett javítania a cégnek, mint októberben, így is érdemes azonnal telepíteni a frissítést, ugyanis van köztük egy olyan, amiről már a kiberbűnözők is tudnak.

Ezúttal 63 hibát orvosolhatott a Microsoft, ezek közül négy kritikus besorolást kapott, amiből

kettő távoli kódfuttatást teszi lehetővé,

egy a felhasználók jogosultságát képes átállítani,

egy pedig egy információszivárgást okozó hiba.

Ezek mellett egy nulladik napi sebezhetőség is van a Windows rendszerben, amely lehetővé teszi, hogy a támadók jogosultságokat szerezzenek az operációs rendszer piszkálásával.

Ez egyébként az első alkalom, amikor a Microsoft kiadta a kibővített biztonsági frissítést a Windows 10 operációs rendszerhez, annak támogatása ugyanis október közepén lejárt.