2025. október 28. kedd
Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Hiánypótló funkcióval bővül az Instagram

Infostart

Pofonegyszerű lesz megtalálni a korábban megtekintett Reels-videókat az Instagramon, jön a dátum- és profilalapú szűrő is.

Az elmúlt időszakban felgyorsultak az események az Instagram körül, az egyre inkább a Reels-videók köré építő közösségi platformra ugyanis több új funkciót is bejelentett a Meta. Ilyen volt például az, hogy a felhasználó "megmondhatja" az algoritmusnak, mit akar látni, de jön a korhatár-besorolás is – emlékeztet a hvg.hu.

Az Adam Mosseri vezérigazgató által a napokban bejelentett újdonság apróbb, ám annál hasznosabb: jönnek az előzmények a Reels-videókhoz – szúrta ki az Engadget. A funkció pontosan azt kínálja, amit a nevéből is sejteni lehet: egy új, külön oldalt a korábban megtekintett videókhoz. Hasznos lehet ez például akkor, amikor egy videót érdekesnek talál, de egy rossz mozdulattal véletlenül elugrik az oldalról, vagy újratölti azt.

Forrás: Meta
Forrás: Meta

Ilyen esetekben egyszerűen a Beállítások – Tevékenység – Megtekintési előzmények oldalra kell menni az Instagramban. Az előzményeket időrendben is meg lehet nézni, de lesznek szűrők is, például a megtekintés dátumára vagy a posztoló felhasználó nevére is lehet majd keresni.

Az újdonság az alkalmazás egyik frissítésével érkezik majd, bevezetése valószínűleg fokozatos lesz a felhasználók körében.

Salát Gergely: látványos kiegyezés és nagy konfliktus is lehet a Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozón

Salát Gergely: látványos kiegyezés és nagy konfliktus is lehet a Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozón

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, csütörtökön Dél-Koreában találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint a fő vitatéma a kereskedelmi korlátozások területe lesz.
VIDEÓ
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden

Sajtóértesülések szerint a múlt hét végén kivetett amerikai szankciók miatt a Lukoil elkezdte eladni a nemzetközi eszközeit. A magyar miniszterelnök szerint Trump az orosz energiahordozók szankcionálásával hibát követ el, ezért hamarosan Washingtonba repül tárgyalni. Az orosz csapatok továbbra is Pokrovszkot ostromolják, igen súlyos veszteségek mellett. Kijev zöld utat kapott nemcsak Gripen vadászgépek vásárlására, de egy gyár felépítésére is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?

Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?

A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.

Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

Three dead in Jamaica as strongest storm of the year Hurricane Melissa approaches island

People are evacuated to higher ground as US meteorologists warn of "catastrophic" conditions from the category five storm.

