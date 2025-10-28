Hiánypótló funkcióval bővül az Instagram

Az elmúlt időszakban felgyorsultak az események az Instagram körül, az egyre inkább a Reels-videók köré építő közösségi platformra ugyanis több új funkciót is bejelentett a Meta. Ilyen volt például az, hogy a felhasználó "megmondhatja" az algoritmusnak, mit akar látni, de jön a korhatár-besorolás is – emlékeztet a hvg.hu.

Az Adam Mosseri vezérigazgató által a napokban bejelentett újdonság apróbb, ám annál hasznosabb: jönnek az előzmények a Reels-videókhoz – szúrta ki az Engadget. A funkció pontosan azt kínálja, amit a nevéből is sejteni lehet: egy új, külön oldalt a korábban megtekintett videókhoz. Hasznos lehet ez például akkor, amikor egy videót érdekesnek talál, de egy rossz mozdulattal véletlenül elugrik az oldalról, vagy újratölti azt.

Forrás: Meta

Ilyen esetekben egyszerűen a Beállítások – Tevékenység – Megtekintési előzmények oldalra kell menni az Instagramban. Az előzményeket időrendben is meg lehet nézni, de lesznek szűrők is, például a megtekintés dátumára vagy a posztoló felhasználó nevére is lehet majd keresni.

Az újdonság az alkalmazás egyik frissítésével érkezik majd, bevezetése valószínűleg fokozatos lesz a felhasználók körében.