Ez az új módszer betegségek százait mutathatja ki akár évekre előre

Elkészült egy új, mesterséges intelligencián alapuló eszköz, mely képes előre jelezni több mint 1000 betegség kockázatát, és akár egy évtizeddel előre megjósolhatja az egészségi állapotban bekövetkező változásokat – írja a Nature cikke nyomán a hvg.hu.

A Delphi-2M elnevezésű rendszert az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL), a Német Rákkutató Központ, valamint a Koppenhágai Egyetem kutatói fejlesztették a nagy nyelvi modellekhez hasonló algoritmusokat alkalmazva.

A betanításhoz az Egyesült Királyság Biobank adatbázisában található 400 ezer, valamint a dániai nemzeti betegnyilvántartásban lévő 1,9 millió ember anonim betegadatait használták,

és úgy jelzi előre százalékos valószínűséggel a betegségeket, mint más előrejelző rendszerek az időjárást.

Az eszköz felméri annak a valószínűségét, hogy valakinél mikor alakulhatnak ki olyan betegségek, mint például a rák, a cukorbetegség, a légzőszervi rendellenességek, a szívproblémák, valamint sok más egyéb megbetegedés. A Delphi-2M alapvetően a beteg kórtörténetét nézi át különböző események után, illetve hogy mikor diagnosztizálták azokat.

A rendszer a vizsgált egyén életmódját is figyelembe veszi, például hogy dohányzik-e, fogyaszt-e alkoholt és van-e túlsúlya. A mérlegeléskor számításba veszi a nemet és az életkort is, és a névtelen betegadatok alapján előrejelzi, hogy mi történhet az emberrel a következő egy évtizedben, vagy akár annál is később.

Ewan Birney, az EMBL vezetője szerint a betegek pár éven belül már érezhetik az új eszköz pozitív hatásait, például ha ellátogatnak az orvoshoz, ők ennek segítségével kiemelhetik a kockázati tényezőket, valamint azt, hogy miként lehet ezeken javítani.