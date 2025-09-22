ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.07
usd:
332.6
bux:
0
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

A mesterséges intelligencia átvette egy politikai párt vezetését

Infostart

Egy japán politikai pár bejelentette, hogy a mesterséges intelligenciát nevez ki vezetőjének egy pingvin avatar formájában.

A japán politikai párt, az Újjászületés Ösvénye alapítója lemondott a gyenge választási eredmények miatt, ezért a mesterséges intelligenciára bízták a párt vezetését – írta a Portfolo a CNN híre alapján.

Formálisan a 25 éves Koki Okumura, a Kiotói Egyetem AI-kutatással foglalkozó doktorandusza vezeti a pártot, de a gyakorlatban a párt a döntéshozatalt mesterséges intelligenciára bízza, és a kutató maga csak az asszisztense lesz.

Az MI-vezető egy pingvin avatar formáját ölti majd, ami „a japánok állatok iránti szeretetére utal”. A pingvin azonban nem indulhat választásokon, mivel a japán választási törvény szerint csak japán állampolgárok lehetnek jelöltek. Jogilag ezért továbbra is természetes személynek kell betöltenie a hivatalos képviselői pozíciót.

„Úgy gondolom, hogy az AI nagyobb pontossággal képes elérni dolgokat, mint az emberek” – nyilatkozta Koki Okumura.

Hiroshi Shiratori, a tokiói Hosei Egyetem politikatudományi professzora szerint „ha a politikai pártok az AI-re bíznák az összes döntést, minden párt hasonlóvá, ha nem ugyanolyanná válna, ami természeténél fogva antidemokratikus”.

Kezdőlap    Tech    A mesterséges intelligencia átvette egy politikai párt vezetését

japán

politika

mesterséges intelligencia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Donald Trump Charlie Kirk búcsúztatásán: „megölték, mert elmondta az igazságot”

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai patrióták krónikáiban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glendale-i State Farm stadionban, sok tízezer ember előtt. Beszédet mondott a kormány több tagja, az özvegy, Erika Kirk és ifjabb Donald Trump is. Az amerikai elnök a legmagasabb polgári kitüntetést adományozta Charlie Kirknek, akit szűk családi körben temetnek majd el.
 

Erika Kirk, az özvegy megrázó beszéde Charlie Kirk búcsúztatásán: „láttam utána a testét”

Hatalmas a tömeg a lelőtt konzervatív aktivista temetésén

Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért

Baloldali gyűlölethullámról beszél a Kirk-gyilkosság kapcsán az olasz kormányfő

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

NATO-gépek kergetőznek az orosz vadászokkal, összeül az ENSZ BT - Híreink az orosz-ukrán háborúból hétfőn

Vasárnap a Baltikum fölött járőröző német és svéd vadászgépek fogtak orosz gépeket, ezúttal nemzetközi légtérben. Észtország kérésére hétfőn, magyar idő szerint délután négykor az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden pedig a NATO ül össze megvitatni a légtérsértéseket. Ukrajnában az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre Donyeck megyében, a drónok pedig Zaporizzsját támadták az éjszaka folyamán. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Brutálisan emelkedik a kutyatartók &quot;adója&quot;: ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van

Mint minden más szolgáltatás, úgy az utóbbi években az állatorvosok díja is jelentősen megemelkedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 05:15
A melegrekord után mellbevágó fordulat jön szerdán
2025. szeptember 21. 21:39
Bejelentette a palesztin államiság elismerését Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság, az izraeli kormányfő élesen reagált - a nap hírei
×
×
×
×