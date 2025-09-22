A mesterséges intelligencia átvette egy politikai párt vezetését

A japán politikai párt, az Újjászületés Ösvénye alapítója lemondott a gyenge választási eredmények miatt, ezért a mesterséges intelligenciára bízták a párt vezetését – írta a Portfolo a CNN híre alapján.

Formálisan a 25 éves Koki Okumura, a Kiotói Egyetem AI-kutatással foglalkozó doktorandusza vezeti a pártot, de a gyakorlatban a párt a döntéshozatalt mesterséges intelligenciára bízza, és a kutató maga csak az asszisztense lesz.

Az MI-vezető egy pingvin avatar formáját ölti majd, ami „a japánok állatok iránti szeretetére utal”. A pingvin azonban nem indulhat választásokon, mivel a japán választási törvény szerint csak japán állampolgárok lehetnek jelöltek. Jogilag ezért továbbra is természetes személynek kell betöltenie a hivatalos képviselői pozíciót.

„Úgy gondolom, hogy az AI nagyobb pontossággal képes elérni dolgokat, mint az emberek” – nyilatkozta Koki Okumura.

Hiroshi Shiratori, a tokiói Hosei Egyetem politikatudományi professzora szerint „ha a politikai pártok az AI-re bíznák az összes döntést, minden párt hasonlóvá, ha nem ugyanolyanná válna, ami természeténél fogva antidemokratikus”.