ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.4
usd:
323.4
bux:
0
2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Véletlenül lebukott az OpenAI

Infostart

Érdekes újdonságon dolgozhat az OpenAI: egy pillanatra véletlenül az egyik előfizetési csomagban is felbukkant az új szolgáltatás.

O néven érkezhet az OpenAI új asszisztense – írja a Bleeping Computer, amit a hvg.hu szemlézett. A meglehetősen minimalista nevű szolgáltatás egy folyamatosan aktív AI-asszisztens lehet, amely a felhasználó e-mailjeit kezeli.

Az OpenAI egyelőre nem mutatta be hivatalosan az újdonságot, az O azonban rövid időre megjelent a havi 40 500 forintba kerülő Pro előfizetés előnyei között, vélhetően véletlenül.

A Bleeping Computer az OpenAI oldalának kódjában is talált olyan utalásokat, amelyek szerint az O egy e-mailes asszisztens lehet. A szolgáltatás a felhasználó levelezését kezelheti, például rendszerezheti az üzeneteket, illetve a beállításoknak megfelelően rövid válaszokat is készíthet.

Egy folyamatosan aktív asszisztens akkor is elvégezhetné ezeket a feladatokat, amikor a felhasználó éppen nem akar vagy nem tud az e-mailjeivel foglalkozni.

Az OpenAI egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta az O érkezését. Az, hogy a szolgáltatás rövid időre megjelent a Pro csomag előnyei között, arra utalhat, hogy a fejlesztés előrehaladott állapotban van – hivatalos bejelentés azonban egyelőre nem történt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Véletlenül lebukott az OpenAI

mesterséges intelligencia

openai

chatgpt

ai-asszisztens

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A „tb-jogosultságot rendezni kell”: az IPOSZ egyetért a kata befizetésének emelésével

A „tb-jogosultságot rendezni kell”: az IPOSZ egyetért a kata befizetésének emelésével
A miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a kormány dolgozik a kata (kisadózó vállalkozók tételes adója) visszaállításán és széles körű kiterjesztésén. Magyar Péter azt is jelezte: a kata havi adóját emelni kell, mert rendezni kell a kisadózók tb- és nyugdíjjogosultságát is. Az Ipartestületek Országos Szövetsége egyetért ezzel. Németh László elnök szerint a befizetéseknek igazodniuk kell a minimálbérhez, és a katások szolgálati ideje sem maradhat el a ténylegesen ledolgozott időtől.
Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték

Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték

Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten a Hír Tv információi szerint. Ügyvédje elmondta: a volt miniszter vallomást tett. Hankó Balázst éjszaka Kecskemétre vitték, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását.
 

Beidézte Hankó Balázst az ügyészség, Forsthoffer Ágnestől is kapott levelet

Forsthoffer Ágnes kemény üzenetet küldött Hankó Balázsnak

Vagyonvisszaszerzés: 3 milliárd forint értékben került sor vagyonelemek biztosítására

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

Magyar Péter: a fideszesek ne fenyegessék a civileket, mert ők nem loptak közpénzt, így félnivalójuk sincs

Nyomozás a Most vagy soha! című film állami támogatásának ügyében

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden

Észak-Korea jelenleg 8 ezer katonát állomásoztat Oroszország területén és még 10 ezer fegyverest fognak küldeni a szövetséges állam megsegítésére – erről beszélt ma este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Oroszországnak fel kell készülnie a harmadik világháborúra, csak így kerülhető el, hogy a konfliktus valóban bekövetkezzen – fejtegeti Alekszej Csadajev orosz politikai elemző a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában. Csadajev arról is beszél, hogy szerinte az európai országok sincsenek felkészülve egy Oroszországgal való háborúra, de ettől függetlenül nem hisznek Moszkvának, amikor az orosz vezetők arról beszélnek, hogy nem akarnak megtámadni EU-s országokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrizetben Hankó Balázs: a NAV bevetési egysége vitte Kecskemétre a volt minisztert

Őrizetben Hankó Balázs: a NAV bevetési egysége vitte Kecskemétre a volt minisztert

A politikust és korábbi államtitkárát a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő, több mint 17 milliárd forintos hűtlen kezelési ügy miatt állították elő.

BBC
Business Sport Travel Science
OpenAI scraps rollout of new model over safety concerns

OpenAI scraps rollout of new model over safety concerns

The firm also issued an update on incidents in which its models accessed Australian government systems.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 29. 07:18
Meginoghat a nagy AI-cégek egyeduralma? – Egyre többen döntenek alternatív megoldások mellett
2026. szeptember 28. 04:54
Ezek lehetnek a jelei, ha kémprogram került a mobilra
×
×