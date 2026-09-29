Véletlenül lebukott az OpenAI

O néven érkezhet az OpenAI új asszisztense – írja a Bleeping Computer, amit a hvg.hu szemlézett. A meglehetősen minimalista nevű szolgáltatás egy folyamatosan aktív AI-asszisztens lehet, amely a felhasználó e-mailjeit kezeli.

Az OpenAI egyelőre nem mutatta be hivatalosan az újdonságot, az O azonban rövid időre megjelent a havi 40 500 forintba kerülő Pro előfizetés előnyei között, vélhetően véletlenül.

A Bleeping Computer az OpenAI oldalának kódjában is talált olyan utalásokat, amelyek szerint az O egy e-mailes asszisztens lehet. A szolgáltatás a felhasználó levelezését kezelheti, például rendszerezheti az üzeneteket, illetve a beállításoknak megfelelően rövid válaszokat is készíthet.

Egy folyamatosan aktív asszisztens akkor is elvégezhetné ezeket a feladatokat, amikor a felhasználó éppen nem akar vagy nem tud az e-mailjeivel foglalkozni.

Az OpenAI egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta az O érkezését. Az, hogy a szolgáltatás rövid időre megjelent a Pro csomag előnyei között, arra utalhat, hogy a fejlesztés előrehaladott állapotban van – hivatalos bejelentés azonban egyelőre nem történt.