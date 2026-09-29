A „tb-jogosultságot rendezni kell”: az IPOSZ egyetért a kata befizetésének emelésével

Több hónappal ezelőtt, amikor felmerült, hogy a katát újra kiterjesztik szélesebb körben, illetve a kormány felülvizsgálja a kata alkalmazását, használhatóságát, akkor az IPOSZ is megtette a javaslatát a többi szervezethez hasonlóan – mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ők az előző kormánynál is folyamatosan jelezték, hogy nagy probléma van a katával, mert nem lett validálva az összeg, tehát nem emelték folyamatosan a minimálbér emeléséhez képest azt az 50 ezer forintot, amit adóként fizetnek a katások.

Mi nagyon üdvözöljük, ha van egy nagyon egyszerű és viszonylagos kevesebb terhet jelentő adózási forma a vállalkozóink részére, de azt is látni kell, hogy ma ezek a vállkozások komoly terheket cipelnek:

ha például a vállalkozó megbetegszik, és táppénzre kerül, akkor a táppénz összege messze elmarad a befizetendő összegtől.

Az 50 ezer forintot csak akkor nem kell befizetni, ha 30 napos vagy azt meghaladó betegségről beszélünk – fogalmazott, hozzátéve: „29 betegnapnál még mindig be kell fizetni az 50 ezer forintot, miközben, ha jól emlékszem, az illető körülbelül 40 500 forintot kapott volna táppénzellátásként. Tehát lényegében majdnem 10 ezer forinttal többet befizet, mint amennyit ellátásként kap.”

A másik fő probléma a nyugdíjhoz való jogosultság megállapításánál a szolgálati időszak.

Ma, ha valaki katás, akkor gyakorlatilag három évet kellene dolgoznia ahhoz, hogy egy év szolgálati időt elszámoljanak neki a nyugdíj megállapításánál.

Magyarán ha ma valaki az elmúlt időszakban katás lett, vagy ebben az évben katás lesz, és ez így maradna nagyon hosszú távon, akkor gyakorlatilag még a 15 év szolgálati időt is nehezen tudná elérni, ami csak a résznyugdíjhoz elég, hiszen a teljes összegű nyugdíjhoz 20 év megállapítása kötelező – mondta Németh László.

Az elnök azt mondta: mi is egyetértünk azzal, hogy egy minimális, vagy a minimálbérhez kötődő emelést legalább el kell érni, mert akkor mind a két probléma megoldottnak látszik. Amit mi javasoltunk még, hogy

el kellene dönteni, hogy mik azok a magas élőmunkát igénylő foglalkozások, amelyekre esetlegesen ki kéne terjeszteni a katát,

hogy ezek a szolgáltatók kaphassanak olyan pozitív diszkriminációt, amely lévén akár az alacsonyabb adófizetési lehetőséget is megállapítanák számukra, vagy legalább a szolgálati idő beszámításánál kapjanak előnyt – mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.