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Az amerikai légierõ egyik B-1 Lancer nehézbombázó repülõgépét készítik fel bevetésre amerikai katonák a brit légierõ fairfordi támaszpontján 2026. március 10-én. Az utóbbi pár napban négy B-1 Lancer stratégiai nehézbombázó és egy C-5 típusú katonai teherszállító repülõgép érkezett az Egyesült Államokból Fairfordba, március 9-én pedig az amerikai légierõ három B-52 típusú, nagy hatótávolságú nehézbombázója szállt le a nyugat-angliai légibázison. Richard Knighton brit vezérkari fõnök szerint a bombázók napokon belül bekapcsolódnak az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûveletbe.
Nyitókép: Tolga Akmen

A nyugat-angliai légitámaszpontnál őrizetbe vett gyanúsítottak brit állampolgárok

Infostart / MTI

Brit állampolgárok az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál őrizetbe vett gyanúsítottak – közölte hétfőn az ügy vizsgálatát irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP). Később az öt férfit feltételesen szabadon engedték.

Az öt férfit vasárnap hajnalban vették őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont közvetlen közelében, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart szoros konvojban.

A CTP hétfő délutáni első részletes tájékoztatása szerint a furgonok őrizetbe vett öt utasának életkora 23 és 25 között van, és mindegyikük londoni lakhelyű brit állampolgár.

Az ismertetésből továbbra sem derült ki, hogy a járművekben találtak-e veszélyes anyagokat, de a helyszínen drónokkal készült médiafelvételeken a megállított furgonok mellett nagyméretű fekete hordók látszottak.

Laurence Taylor, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, az ügy vizsgálatát irányító brit terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP) vezetője hétfői sajtótájékoztatóján közölte: az öt férfi szabadon engedése korántsem jelenti azt, hogy a vizsgálat befejeződött, az öt fiatal férfi számára szigorú mozgási és kapcsolattartási feltételeket szabtak elengedésük fejében, és változatlanul rendőrségi vizsgálat hatálya alatt állnak.

Hozzátette: a rendőrség több nyomozati szálat követ.

Taylor elmondta azt is, hogy a hadsereg bevonásával kiterjedt vizsgálatnak vetették alá azt a három furgont, amelyben az öt férfi utazott.

A CTP vezetője ugyanakkor továbbra sem szólt arról, hogy a támaszpont közelében feltartóztatott furgonok mit szállítottak.

Úgy fogalmazott: érzékeli a jelentős érdeklődést aziránt, hogy „a jelenlegi geopolitikai összefüggéseknek van-e közük” a brit légitámaszpont mellett történt incidenshez.

Taylor szerint a vizsgálatot végző nyomozók maguk is nyitottan állnak hozzá ehhez a kérdéshez, az ügyet „minden lehetséges szemszögből megvizsgálják”, beleértve annak kiderítését, hogy az adott incidensben részes személyek valamely külföldi állam megbízottai voltak-e, illetve tudatosan vagy tudtukon kívül tevékenykedtek-e e külföldi állam javára.

Hangsúlyozta: a CTP látókörébe gyakran kerülnek olyan bűncselekmények, amelyek elkövetői nem terrorcselekményt akarnak végrehajtani, hanem gyors anyagi előny reményében cselekszenek.

A hétfőn feltételesen szabadlábra helyezett öt férfit vasárnap hajnalban vették őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont közvetlen közelében fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart szoros konvojban.

A feltartóztatott furgonok őrizetbe vett öt utasának életkora 23 és 25 év között van, és mindegyikük londoni lakhelyű brit állampolgár. A rendőrséghez érkezett első állampolgári bejelentés szerint símaszkokat és fekete ruhát viseltek.

A rendőrség a kis falu csaknem teljes lakosságát evakuálta, de hétfő esti sajtótájékoztatóján Taylor kijelentette: a lakók még a nap folyamán remélhetőleg visszatérhetnek otthonaikba.

A támaszpont környékére komoly erőkkel vonult fel a rendőrség és brit hadsereg, amelynek tűzszerészei pokolgépek hatástalanítására kidolgozott önjáró robotokkal vizsgálták át a furgonokat.

A hétfői brit médiabeszámolók egyöntetűen azt valószínűsítették, hogy Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai légitámaszpont ellen, különös tekintettel arra, hogy az iráni konfliktus február végi kezdete után az amerikai légierő számos B-52-es és B-1 Lancer típusú hadászati nehézbombázója szállt le Fairfordon, és ezek a gépek is bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

A hétfői brit lapok felidézik a teheráni kormány nyilatkozatait arról, hogy célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására.

Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor hétfőn éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy bármi köze lenne a történtekhez. A diplomáciai képviselet szerint az ilyesféle koholt találgatások terjesztésének – különösen az Egyesült Államok és az izraeli rezsim által az iráni nép ellen elkövetett „agressziós bűncselekmény után” – csak „a nagy-britanniai Irán-fóbiás propaganda szítása lehet a célja”.

A nagykövetség kilátásba helyezte, hogy jogi eljárást indít „az ilyen félrevezető és káros médianarratívák” terjesztői ellen.

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Kezdőlap    Külföld    A nyugat-angliai légitámaszpontnál őrizetbe vett gyanúsítottak brit állampolgárok

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