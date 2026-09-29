Összecsapások Franciaországban, 164 embert letartóztattak

Ezek a megmozdulások és blokádok „nem szokványos tiltakozó akciók", hanem „városi erőszakra hasonlítanak" – mondta a belügyminiszter. Tájékoztatása szerint hétfőn 180 középiskolában voltak zavargások, amelyek környékén 164 embert letartóztattak.

A belügyminisztérium szerint 12 rendőr és nyolc tanár, köztük három iskolaigazgató megsérült, valamint tucatnyi középiskolás is sérüléseket szenvedett.

„Nem tolerálhatjuk a túlkapásokat" – figyelmeztetett a miniszter, miközben a Középiskolai Szakszervezeti Szövetség (USL) a közszférában keddre hirdetett általános sztrájknap alkalmából a középiskolák blokádjára szólított fel.

A középiskolások tilatkozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil város Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen. Ezután átterjedt a teljes fővárosi, Île-de-France régióra, ahol a 468 állami középiskola körülbelül 12 százalékát próbálták meg blokád alá venni a tanulók. Hétfőn már a déli Marseille-ből, az északi Lille-ből, a közép-franciaországi Lyon környékéről, valamint a déli Var és Alpes-Maritimes megyékből is érkeztek hírek iskolafoglalásokról, illetve arról, hogy a megmozdulások néha elfajultak.

A követelések sokrétűek az erőforráshiánytól a tanárhiányon és a leromlott állapotú létesítményeken át érintik a mobiltelefon-tilalom enyhítésére irányuló felhívásokat, valamint a menzán felszolgált ételek mínőségjavítását.

„A tüntetések helyenként összetűzésekhez, tömegmegmozdulásokhoz és rongálásokhoz, valamint petárdák használatához vezettek" – közölték Créteil és Versailles oktatási hatóságai.

Bár elismerte, hogy a középiskolásoknak „teljesen jogos követeléseik" lehetnek, Édouard Geffray oktatási miniszter hétfőn az RMC rádióban kijelentette, hogy "feltűntek erőszakos személyek is, akik maszkban érkeznek, és erőszakos mozgósításra buzdítják a diákokat". A France Inter közrádióban a tárcavezető egyértelműen „külső személyeknek" tulajdonította az intézmények körüli erőszakos cselekményeket.

A párizsi agglomerációban hétfőn 28 középiskolát ideiglenesen lezártak a rendőrség szerint. A fővárosban és környékén kilenc rendőr sérült meg, valamint egy igazgató és egy középiskolás lány, akik petárdát hajított el.

A déli Alpes-Maritimes megyében tíz középiskola működését zavarták meg a tüntetők, főként Nizzában, Grasse-ban, Cagnes-sur-Mer-ben és Mentonban - közölte a prefektúra. A rendőrség a megyében tíz középiskolást őrizetbe vett, mert köveket dobáltak vagy petárdát lőttek ki vagy csoportosan erőszakoskodtak. A prefektúra arról is beszámolt, hogy két diák könnyebben megsérült a pirotechnikai eszközöktől.

A középiskolások tiltakozására hét hónappal az elnök- és a parlamenti választások előtt a politikai szereplők is élesen reagáltak.

A miniszterelnök, Sébastien Lecornu az X közösségi oldalon elítélte a radikális baloldali Engedetlen Franciaország képviselőinek „felelőtlen harsogását", akik "a középiskolák blokádjának kiterjesztésére" szólítottak fel, míg az ellenzéki párt vezetője, Jean-Luc Mélenchon azzal vádolta a végrehajtó hatalmat, hogy „megtorlást rendelt el".

A belügyminiszter és az oktatási miniszter arra figyelmeztettek, hogy erőszak és az iskolák teljes blokádja esetén a rendőrség beavatkozik.

„Politikai haszonszerzés zajlik az Engedetlen Franciaország által támogatott blokádok mögött" – vélte Édouard Geffray hétfő este a BFM hírtévében.

„A kormány által terjesztett elképzeléssel ellentétben a diákok követelései nem pártpolitikaiak, hanem az élet- és tanulmányi körülményeikkel kapcsolatosak. A középiskolások nem bajkeverők, hanem olyan fiatalok, akik szeretnék, ha meghallanák őket"– írta a CGT szakszervezet közleményében.