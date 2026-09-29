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Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Halasztott a közgyűlés, egy újabb évet kaptak a nehéz autók tulajdonosai

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Budapest vezetése szerint egyre inkább elterjednek a nagyobb gépjárművek, SUV-k, amik nagyobb helyet foglalnak el, ezért kétszer akkora parkolási díjat kellene fizetniük. A korábbi terv szerint ennek bevezetése már 2027 elején megtörtént volna, most azonban módosult a terv.

Egy évvel, 2028. január elsejére tolta a fővárosi közgyűlés a 2 tonna feletti járművek dupla parkolási díjának bevezetését – számolt be róla a villanyautosok.hu. A fővárosi közgyűlés pénteken megszavazta a zöld rendszámos járművek 50 százalékos kedvezményét is 2030. július 1-ig.

Az új parkolási szabályok tervezetét 2024. novemberében hozták nyilvánosságra, ebből derült ki először, hogy az átlagosnál nehezebb autók parkolási díját megduplázhatják. A később elfogadott javaslat szerint a 2 tonna saját tömeget meghaladó hagyományos (benzines, dízel és hibrid), illetve elektromos autók után kell majd egységesen kétszeres parkolási díjat fizetni 2027 elejétől. Ezt most 2028 elejére módosították.

Karácsony Gergely a közgyűlésen azt mondta, a kétszeres díj bevezetésének technikai feltétele, hogy hozzáférjenek a gépjármű-nyilvántartáshoz (amelyből kiderül az adott jármű súlya). Ez parlamenti hatáskör, ezt a problémát tehát Budapest önállóan képtelen megoldani.

A parkolási csomag részeként 2027 elejétől megszűnt volna a zöld rendszámmal ellátott, környezetbarát autók eddigi ingyenes parkolási lehetősége is. A pénteki közgyűlésen Balogh Balázs tiszás képviselő javaslata alapján szavazták meg, hogy a zöld rendszámos (tisztán elektromos és hidrogén üzemű) járművek 50 százalékos kedvezményt kapjanak 2030. július 1-ig. A képviselő azzal indokolta javaslatát, hogy ezzel fokozatos átmenetet biztosíthatnak az elektromos járművek díjmentességének teljes megszüntetéséig.

A Főpolgármesteri Hivatal korábban azzal indokolta a parkolási díjak megreformálását, hogy a különböző közlekedési módokhoz használt közterületek nagysága véges és nem növelhető, de egyre többfajta közlekedési mód számára kell helyet biztosítani. A budapesti városvezetés úgy látja, mivel az újabb autók egyre nagyobbak, terjedőben van az SUV-k kategóriája, és mivel ezek nagyobb helyet foglalnak el, nálunk is elérkezett az idő a nehéz autók kétszeres parkolási díjának bevezetésére, ellenösztönző jelleggel.

Budapest vezetése arra számít, hogy az átlagosnál nehezebb autók kétszeres díjának bevezetése után tulajdonosaik közül többen használják majd a közösségi közlekedést.

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Kezdőlap    Belföld    Halasztott a közgyűlés, egy újabb évet kaptak a nehéz autók tulajdonosai

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