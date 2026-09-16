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Ókori római ezüstérmék.
Nyitókép: Pexels

Értékes római érmékre bukkantak a Drávában – mutatjuk!

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A Rippl-Rónai Múzeum beszámolója szerint az ókori Róma történelmének szinte egészét felölelik a megtalált érmeleletek Vespasianustól egészen a Constantinus-császárokig.

„Az elmúlt hetekben közösségi régészeti csapatunkkal többször is megfordultunk a Dráva partján, számos értékes lelettel gazdagítva a múzeum gyűjteményét” – adta hírül Facebook-posztjában a Rippl-Rónai Múzeum.

A nagy mennyiségű kerámiatöredék, fibulamaradványok és egyéb fémtárgyak mellett figyelemre méltó a századokon átívelő, római numizmatikai anyag is – írja a múzeum.

A leletek közt a korai római kort Vespasianus császár ezüstpénze képviseli. Ezt követi a középső császárkor, Antoninus Pius császár kiváló állapotban megmaradt denariusának képében. Nem messze tőle egy, a feleségét, Faustinát ábrázoló bronzpénzre bukkantak a régészek.

A III. századi érmék közül kiemelkedik Gallienus pénze, amelynek hátlapján globust és hajókormányt tartó kentaur látható. A verdejel alapján azonosítható, hogy az érme Heracleából, a mai Törökország európai, márvány-tengeri partvidékéről érkezett Pannoniába.

A késő római kort Nagy Constantinus, II. Constantius és Valentinianus császárok különböző pénzei képviselik.

Az intézmény beszámolója szerint figyelemreméltó lelet meg egy, feltehetően a Kr. u. III. századból származó díszsarkantyú is, ami ugyan két darabban került elő, de a szakértők szerint restaurálható állapotban van.

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