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Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Irán külföldön élő bírálói feljelentésére szolgáló honlapot hozott létre

Infostart / MTI

Irán külföldön élő bírálói feljelentésére szolgáló honlapot hozott létre - közölte a Fársz helyi hírügynökség.

A hivatalosan "a nemzetbiztonság védelme" érdekében kialakított Aladzs (Gyógyulás) nevű megfigyelési rendszer célja az "árulók" azonosítása.

"Irán elárulásának ára van, és jogi következményei is" - írta hétfőn a Fársz.

A hírügynökség beszámolója szerint az irániak a honlapot, de közösségi médiát is használhatják állítólagos "árulók" feljelentésére. A feljelentők kilétét bizalmasan fogják kezelni - tette hozzá a Fársz.

Egyelőre még nem világos, hogy milyen széles körben fogják használni a feljelentőhonlapot, mindenesetre vannak olyan aggályok, hogy mindez fokozott bizalmatlanságot fog előidézni a külföldön élő irániak közösségeiben. Különböző becslések szerint mintegy négymillió iráni állampolgár vagy iráni gyökerekkel rendelkező személy él külföldön. Sokan közülük politikai okokból hagyták el a hazájukat.

Az, hogy az iráni biztonsági szolgálatok keze elér Európába, illetve az Egyesült Államokba is, már hosszabb ideje azt jelenti, hogy a külföldön élő irániak csak nehezen bíznak egymásban.

Az Aladzs nevű honlap az Irán elleni katonai csapások és az ország elleni szankciók támogatóit potenciális árulóknak minősíti. A weboldal szerint 600 embert már feljelentettek polgártársaik. A portálon közzétették néhány külföldön élő iráni személy kilétét is.

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