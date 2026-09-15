Magyar Péter fogadta a négy történelmi egyház vezetőit

A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában.

Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösségek képviselői között. Ehelyett a felekezetek és az állam kapcsolatát a függőségi viszony jellemezte.

A közleményében a tárca úgy fogalmaz: "elismerjük a vallási közösségek értékteremtő munkáját, szándékunk az átlátható együttműködés, amely továbbra is biztosítja a felekezetek oktatási, kulturális, karitatív és szociális területen végzett munkájának kereteit".

A találkozón az egyházak képviseletében részt vett Erdő Péter bíboros, érsek, Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szemerei János, Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, Frölich Róbert országos főrabbi - tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúrárért Felelős Minisztérium.