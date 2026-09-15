Brutális dolgot tett az ellenőr a 4-6-os villamoson egy utassal

Elsősorban a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulása nyomja rá a bélyegét a tőzsdei hangulatra, este pedig az amerikai kriptoszabályozás elbukása hozott rossz hírt a kriptopiacnak. Tegnap is esést láthattunk a vezető indexeknél, ezt ma bizonytalan mozgások követték, miközben a Brent olaj ára már a hordónkénti 106 dolláros szint felett járt. A 10 éves amerikai állampapír hozama pedig 2007 óta nem látott csúcsra emelkedett, miután erősödtek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.