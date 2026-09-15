Egy utas felvette a jelenetet. Az RTL Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint az ellenőr akár öt év börtönt is kaphat. A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított az ügyben – számolt be róla az RTL.
Brutális dolgot tett az ellenőr a 4-6-os villamoson egy utassal
Összeszólalkozott az ellenőrrel egy zavartan viselkedő nő a 4-6-os villamoson, az ellenőr az Oktogon megállónál előbb a földre lökte, majd lehúzta a villamosról az utast.
A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját
Budapest-BelgrádDátumot Vitézy Dávidtól
Doktorics, Gundel-Takács...Marco Rossi keretet hirdetett, újoncokkal
Esik a bitcoin az amerikai kriptoszabály elbukása után, mínuszban zárt Amerika
Elsősorban a közel-keleti konfliktus újbóli fellángolása és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások alakulása nyomja rá a bélyegét a tőzsdei hangulatra, este pedig az amerikai kriptoszabályozás elbukása hozott rossz hírt a kriptopiacnak. Tegnap is esést láthattunk a vezető indexeknél, ezt ma bizonytalan mozgások követték, miközben a Brent olaj ára már a hordónkénti 106 dolláros szint felett járt. A 10 éves amerikai állampapír hozama pedig 2007 óta nem látott csúcsra emelkedett, miután erősödtek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Rózsa metszése ősszel: így lesz sikeres az őszi metszés, a rózsa átültetése és felkészítése a télre
Mikor és mennyit szabad visszavágni a rózsából ősszel? Összegyűjtöttük a metszés, az átültetés és a téli felkészítés legfontosabb tudnivalóit.
'We don't need new laws,' Nvidia boss says as he calls for self-regulation on AI
Top AI leaders have been speaking publicly for the first time since the AI slowdown debate emerged this week. Sam Altman will be speaking in a few hours.