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Nyitókép: BKK

Brutális dolgot tett az ellenőr a 4-6-os villamoson egy utassal

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Összeszólalkozott az ellenőrrel egy zavartan viselkedő nő a 4-6-os villamoson, az ellenőr az Oktogon megállónál előbb a földre lökte, majd lehúzta a villamosról az utast.

Egy utas felvette a jelenetet. Az RTL Híradónak nyilatkozó ügyvéd szerint az ellenőr akár öt év börtönt is kaphat. A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított az ügyben – számolt be róla az RTL.

Az eset még múlt pénteken történt.
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Kezdőlap    Belföld    Brutális dolgot tett az ellenőr a 4-6-os villamoson egy utassal

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