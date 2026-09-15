Megszavazta az Országgyűlés a dízeltámogatást és a dohánytermékek jövedéki adójának emelését - a nap hírei

Az év végéig összesen 20 ezer forint támogatást kapnak a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek - döntött az Országgyűlés. A Fidesz-frakció zsebpénznek nevezte a havi ötezer forintos támogatást, és kifogásolta, hogy az autósok háromnegyede nem részesül a kompenzációból.

Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója a parlament döntése alapján. A kormány az egészségügyre fordítja az emelésből származó 90 milliárd forintos bevételt – olvasható a kormany.hu oldalon

Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az Országgyűlés titkos szavazással. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, mert illegitimnek tartja az eljárást. A képviselők a Tisza Párt frakciójának jelöltjeit, vagyis Chronowski Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot választották meg alkotmánybírónak.

Elfogadta az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítást az Országgyűlés kormánypárti többsége. Így a 70. életév betöltésével Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása megszűnik, illetve a testület elnökét az Alkotmánybíróság tagjai 3 éves időtartamra választják. Az alkotmánybírói elnöki megbízatás betöltésére ezentúl pályázatot kell kiírni, és a testület teljes ülése dönt a pályázó személyek közül az elnökről.

Megszűnik a bírósági tárgyalások online nyilvánossága – így döntött az Országgyűlés. Emellett a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozás átültetését kezdeményezik.

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés. A törvény a 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján, október 23-án lép hatályba. A módosítás megerősíti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerepét. Korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljeskörűen megismerhessék.

Kiadta Szekeres Pálnak Lázár János fideszes országgyűlési képviselői mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság. Lázár János augusztus 20-án mondott le mandátumáról. Orbán Balázs fideszes politikusnak pedig kiadták az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát.

Megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását a Terror Háza Múzeumban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár.

Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán azt írta: az átvilágításnál számos rendezetlenséget találtak a kutatóintézetnél.

Négy embert gyanúsítottként hallgatott ki, közülük hármat őrizetbe vett az ügyészség a Volánbuszt érintő vesztegetési ügyben. A hatóság nem közölt neveket, de a miniszterelnök a parlamentben arról beszélt, hogy hogy Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját is előállították.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a külügyminiszter az előző vezetés magángépes utazásai miatt. Az átvilágítás szerint Szijjártó Péter és delegációja 2022-től rendszeresen honvédségi- vagy bérelt magángéppel utazott, a gépbérlések pedig 2022 és 2026 között legalább 4 milliárd forinttal kerültek többe a menetrend szerinti business osztályú utaknál. A Fidesz-frakció komolytalannak nevezte a feljelentést.

Feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében túlárazás gyanúja miatt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint egy levél bizonyítja, hogy az előző kormány megrendelte az autópálya üzemeltetését a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től. A tárcavezető ezzel a Fidesz azon állítására reagált, hogy az előző kormány nem adott ilyen megrendelést.

Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. A police.hu-n azt írták, hogy hónapok óta tart a nyomozás nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt az intézet egyes eszközbeszerzései ügyében.

A Nasdaq-ra viszi részvényeit a 4iG. A papírok várhatóan 2027 utolsó negyedévében jelenhetnek meg a Nasdaq-on. Ezzel 4iG lehet az első magyar vállalat, amelynek részvényeivel a világ vezető, technológiai és növekedési fókuszú vállalatainak értékpapír-kereskedési platformján kereskednek.

Leminősítette a Duna Aszfalt adósbesorolást a Scope Ratings. A lépés hátterében az áll, hogy az áprilisi kormányváltást követően több nagy infrastrukturális projektet felülvizsgálnak, módosítanak vagy részlegesen felfüggesztenek.

Októbertől kikerül a Zwack a BUX-indexből - írja a Portfolio. A Budapesti Értéktőzsde közzétette a szeptemberi indexfelülvizsgálat eredményeit, ez alapján a Zwack másodszor sem teljesítette az indexben maradás feltételeit, ezért október 1-től kiesik onnan.

Mintegy 200 milliárd forintból, vagyis 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát a Hankook gumiabroncsgyártó. A Fejér vármegyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi- és autóbuszabroncsok-gyártását.

A közlekedési miniszter szerint már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írta: a vonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek, ennek eredményétől függ a személyszállítás indítása.

Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Szeptember 7-én ugyanis jogerőre emelkedett az ezt lehetővé tevő ítélet – közölte az Iványi Gábor lelkész vezette egyház.

Jelzőrakétákat lőtt ki egy orosz fregatt egy dán katonai helikopter felé Dánia partjainál, nemzetközi vizeken. A helikopter rutinfeladatot végzett és az orosz hadihajóról készített felvételeket, amikor az egyik rakéta a légijármű közelében haladt el.

Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei - jelentette be a balti ország államfője. A drón Fehéroroszországból érkezett, és nyugat felé tartott. A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg vezérkara keddre virradóra bejelentette: műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.

Újabb Iránnal kapcsolatos szankciókat vetett ki az Egyesült Államok az orosz VTB Bankra, mert Washington szerint a pénzintézet segített kijátszani a Teherán elleni büntetőintézkedéseket. Az amerikai pénzügyminisztérium ezzel kibővítette a 2022-ben, Oroszország ukrajnai inváziója után a bankkal szemben bevezetett szankciókat.

A világ legnagyobb kőolaj-exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit – írja a Reuters. A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.

Katasztrofális gazdasági következményekkel járna a Báb el-Mandeb szoros lezárása katari külügyminisztérium szerint. Az Indiai-óceánt a Szuezi-csatornán át Európával összekötő Báb el-Mandeb jelentősége felértékelődött a Hormuzi-szoros blokádjához vezető iráni konfliktus miatt.

Több millió dollár befagyasztott fehérorosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól a fehérorosz elnök. Aljakszandr Lukasenka ma (kedd) John Coale-lal, az amerikai elnök fehéroroszországi különmegbízottjával tárgyalt a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról.