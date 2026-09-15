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Nyitókép: NÖF

A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját

Infostart / InfoRádió

Kinevezték a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) élére Nagy Veronikát. A hazai műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet új ügyvezetője az InfoRádióban hangsúlyozta: a jövőben meg kell akadályozni a műemlékek privatizációját.

Nagy Veronika új szemlélettel irányítja majd a NÖF tevékenységét, mint mondta: szeretne a valódi műemlékvédelmre koncentrálni.

A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. új ügyvezetője szerint az utóbbi időszakban egy éves szemlélettel közelítettek a magyarországi műemlékállományhoz, amelynek a legszebb kincsei vannak a NÖF kezelésében.

Kiemelte: ezeknek a fenntartása, a méltó hasznosítása, egy nagyon komoly, komplex kérdéskör. Az elmúlt időszakban az volt megoldási koncepció erre, hogy privatizálni szerették volna a korábban a kastélyprogram keretében megújított kastélyokat.

Ez nem sikerült, ez egy kudarcos történet. „Mi most paradigmaváltást szeretnénk, azt tervezem, hogy ez egy gondozó, az értékeket megőrző intézmény legyen, amelyik komolyan veszi ezt a közfeladatot, hogy ezeknek a fenntartása a cél, a megismertetése, bemutatásuk a nagyközönségnek.”

Nagy Veronika elmondta: ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Szeretné feltérképezni, hogy milyen állapotban van most ez az intézmény.

„Én magam is dolgoztam a NÖF-elegyüttműködésben a kastélyprogramon, tehát azon az óriási projekten, aminek a keretében több műemléképület megújult. Kutatóként, művészettörténészként az előkészítésében vettem részt, illetve néhány helyszínen kurátorként a kiállítások létrehozásában.

Tudom, hogy ez egy olyan intézmény, ahol ez a szakmai potenciál megvan, azt szeretnénk első körben megvizsgálni, hogy milyen állapotban van ez a szervezet, és aztán ráfordulnánk arra a célra, hogy ebből egy valódi műemlékes intézmény legyen.”

A felkérés során nagyon szigorú határidőt kapott erre az áttektésre az új ügyvezető, ezért gyorsan kell intézkedni.

„Az intézmény a második félévre nem kapott költségvetési támogatást, tehát egy eléggé nehéz helyzetben lévő szervezet vezetését veszem át. Kezdjük a monitorozását, az átvilágítását, és aztán megpróbálunk hosszabb távon tervezni.”

Most azonban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárcához tartozik most az örökségvédelem ügye, és nagyon határozott kormányzati szándék van arra, hogy megerősítsék ezt a területet – fogalmazott Nagy Veronika.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

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