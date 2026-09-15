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Nyitókép: valio84sl/Getty Images

Tanyasi családi gazdaság lett idén az ország legszebb birtoka

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Sőt, a tiszaeszlári Kocsis Tanya nem csak a legszebbnek bizonyult a közönségszavazáson, hanem a legjobb állattenyésztő birtok is lett.

Az Agrotrend cégcsoport 2017-ben indította útjára a Magyarország Legszebb Birtoka versenyt azzal a céllal, hogy bemutassa a hazai agrárium kiemelkedő gazdaságait, valamint azokat a gazdálkodókat és családokat, amelyek szakmai munkájukkal, fejlesztéseikkel és hosszú távú szemléletükkel példát mutatnak – írja a sokszinuvidek.24.hu.

Az elmúlt tíz évben mintegy 500 jelölt, 70 kategóriagyőztes és közel 200 zsűritag kapcsolódott a programhoz, a közönségszavazásokon összesen mintegy 100 ezren vettek részt. A jubileumi évben hat kategóriában választottak győztest, a díjátadó gálára 2026. szeptember 12-én Győrben került sor.

Az Állattenyésztő Birtok kategóriát a tiszaeszlári Kocsis Tanya nyerte. A családi gazdaságban három generáció dolgozik együtt, a mangalicatenyésztés pedig a „termőföldtől az asztalig” szemléletre épül. A gazdaság a takarmány jelentős részét saját földjein termeli meg, a hús egy részét pedig saját maga dolgozza fel.

  • A Borbirtok kategória győztese a Nyakas Pince lett. Az Etyek–Budai borvidéken működő pincészet mintegy 210 hektár szőlő termését dolgozza fel saját borászatában. Működésében a termőhely adottságainak tisztelete, a minőség és a folyamatos szakmai fejlődés egyaránt fontos szerepet kap.
  • A Családi Gazdaság kategóriában az Ujházi Kivi Birtok végzett az első helyen. A Szigetvár közelében működő gazdaság egyik sajátossága, hogy Magyarországon is eredményesen termeszt kivit.
  • A Fiatal Gazda Birtoka kategóriát a Panyolai Szilvórium Zrt. nyerte. A száz százalékban családi tulajdonban lévő vállalkozás több mint két évtized alatt vált a hazai prémium pálinkapiac egyik meghatározó szereplőjévé, miközben a fiatalabb generáció is egyre nagyobb szerepet vállal az irányításban.
  • A Gyümölcstermesztő és Kertészeti Birtok kategória győztese Péter Mihály Kertészete, a Vitamin Kertész Kft. lett. Az üllési családi vállalkozás több mint harminc éve működik, fejlődését modern kertészeti technológiák és folyamatos beruházások támogatják.
  • A Szántóföldi Növénytermesztő Birtok kategóriában a Dráva-Coop Zrt. kapta a szakmai elismerést. A gazdaság működésében a szakmai tapasztalat, a korszerű technológia és a hosszú távú fejlesztési szemlélet egyaránt megjelenik.
  • A szakmai zsűri döntése mellett idén is közönségszavazás döntött arról, melyik gazdaság nyeri el a nagyközönség tetszését. Az első helyen a Kocsis Tanya végzett 2277 szavazattal. A második helyet Péter Mihály Kertészete szerezte meg 1174 vokssal, míg a harmadik a Möllmann Ranch lett 1057 szavazattal.

A hat kategóriagyőztes közül választották ki Magyarország Legszebb Birtokát. A szakmai zsűri döntése alapján a Kocsis Tanya nyerte el a 2026-os fődíjat.

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Kezdőlap    Belföld    Tanyasi családi gazdaság lett idén az ország legszebb birtoka

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