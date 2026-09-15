Fegyvereket telepítene az USA az űrbe, van aki már tiltakozik a terv ellen

Troy Meink, az amerikai légierőért felelős államtitkár egy marylandi konferencián arról beszélt hétfőn, hogy ezekre a fegyverekre szükség van az amerikai csapatok védelme érdekében, illetve válaszul "az átalakuló fenyegetésekre".

"Továbbra is gondoskodunk arról, hogy készen álljunk a folyamatosan változó fenyegetések jelentette kihívásokra, bárhol is merüljenek fel" - mondta Meink. "Éppen ezért rendelkezik az Egyesült Államok jelenleg olyan Föld-körüli pályára állított űrellenőrző fegyverekkel, amelyek képesek megvédeni az egyesített haderőt az ellenséges támadásoktól" - tette hozzá.

Meink nem említett részleteket a fegyverekről vagy azok bevetésének időpontjáról, de elképzelhető, hogy az amerikai hadsereg képes megsemmisíteni az ellenséges műholdakat, amennyiben azok amerikai csapatokat vagy amerikai műholdakat vennének célba.

A bejelentés újfent ráterelte a figyelmet a Donald Trump amerikai elnök által 2019-ben létrehozott amerikai űrerőkre (USSF), amelyeknek polgári felügyelete Meink alá tartozik. Az USSF honlapján Kínát és Oroszországot jelöli meg fenyegetésekként, mivel mindkét ország kiterjesztette űrbéli katonai képességeit. A honlapon közöltek szerint Oroszország háborús színtérként tekint a világűrre jövőbeli konfliktusok szempontjából.

Kína külügyminisztériuma kedden felszólította Washingtont, hogy hagyjon fel az űrbéli fegyverkezéssel. Kuo Csia-kun külügyi szóvivő kijelentette, hogy Peking elutasítja a fegyverkezést a világűrben.

Biztonsági szakértők már arra figyelmeztetnek, hogy a Föld-körüli térség háborús színtérré alakulhat, mivel a korszerű hadseregek egyre nagyobb mértékben támaszkodnak műholdakra a navigáció, kommunikáció, illetve felderítés szempontjából.