ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.56
usd:
316.76
bux:
153518.25
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Mars, a Hold és a Föld méretösszehasonlítása.
Nyitókép: Getty Images/buradaki

Fegyvereket telepítene az USA az űrbe, van aki már tiltakozik a terv ellen

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok első ízben erősítette meg hivatalosan, hogy fegyvereket telepít a világűrbe - közölte kedden az amerikai sajtó.

Troy Meink, az amerikai légierőért felelős államtitkár egy marylandi konferencián arról beszélt hétfőn, hogy ezekre a fegyverekre szükség van az amerikai csapatok védelme érdekében, illetve válaszul "az átalakuló fenyegetésekre".

"Továbbra is gondoskodunk arról, hogy készen álljunk a folyamatosan változó fenyegetések jelentette kihívásokra, bárhol is merüljenek fel" - mondta Meink. "Éppen ezért rendelkezik az Egyesült Államok jelenleg olyan Föld-körüli pályára állított űrellenőrző fegyverekkel, amelyek képesek megvédeni az egyesített haderőt az ellenséges támadásoktól" - tette hozzá.

Meink nem említett részleteket a fegyverekről vagy azok bevetésének időpontjáról, de elképzelhető, hogy az amerikai hadsereg képes megsemmisíteni az ellenséges műholdakat, amennyiben azok amerikai csapatokat vagy amerikai műholdakat vennének célba.

A bejelentés újfent ráterelte a figyelmet a Donald Trump amerikai elnök által 2019-ben létrehozott amerikai űrerőkre (USSF), amelyeknek polgári felügyelete Meink alá tartozik. Az USSF honlapján Kínát és Oroszországot jelöli meg fenyegetésekként, mivel mindkét ország kiterjesztette űrbéli katonai képességeit. A honlapon közöltek szerint Oroszország háborús színtérként tekint a világűrre jövőbeli konfliktusok szempontjából.

Kína külügyminisztériuma kedden felszólította Washingtont, hogy hagyjon fel az űrbéli fegyverkezéssel. Kuo Csia-kun külügyi szóvivő kijelentette, hogy Peking elutasítja a fegyverkezést a világűrben.

Biztonsági szakértők már arra figyelmeztetnek, hogy a Föld-körüli térség háborús színtérré alakulhat, mivel a korszerű hadseregek egyre nagyobb mértékben támaszkodnak műholdakra a navigáció, kommunikáció, illetve felderítés szempontjából.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Fegyvereket telepítene az USA az űrbe, van aki már tiltakozik a terv ellen

fegyver

űr

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját

A NÖF új elnöke megakadályozná a műemlékek privatizációját
Kinevezték a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) élére Nagy Veronikát. A hazai műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet új ügyvezetője az InfoRádiónak hangsúlyozta: a jövőben meg kell akadályozni a műemlékek privatizációját.
„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon Magyarországon: egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, gyújtanak be a kazánokba, kandallókba, kályhákba. A fűtési időszak kezdete ugyanakkor a magyar kéményseprőipar helyzetére is ráirányítja a figyelmet. Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a kéményseprő szakma ügyes-bajos helyzetéről.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Saját fejlesztői is megijedtek a mesterséges intelligenciától: az évtized végére elhozhatja a végítéletet?

Saját fejlesztői is megijedtek a mesterséges intelligenciától: az évtized végére elhozhatja a végítéletet?

Bernie Sanders baloldali szenátor és Steve Bannon, Donald Trump elnök közeli szövetségese kedden egyaránt a mesterséges intelligencia szabályozása mellett szállt síkra egy washingtoni rendezvényen. A két, egymástól politikailag a lehető legtávolabb álló szereplő közös fellépése jól mutatja, hogy az MI-vel kapcsolatos aggodalmak átívelnek a párthatárokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli döntés a magyar kastélyokról és kúriákról: erre a változásra kevesen készültek fel

Rendkívüli döntés a magyar kastélyokról és kúriákról: erre a változásra kevesen készültek fel

Több értékes magyar kastély, kúria és történelmi épület műemléki státusza is változhat.

BBC
Business Sport Travel Science
Sanders calls on US to work with China on AI regulation as top tech bosses speak in California

Sanders calls on US to work with China on AI regulation as top tech bosses speak in California

Top AI bosses - including Sam Altman - will speak publicly for the first time since the AI slowdown debate emerged this week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 20:20
Lavrov: Washington sosem ajánlotta fel Moszkvának az ukrajnai helyzet rendezését az irániért cserébe
2026. szeptember 15. 19:02
Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: Magyar Péter kormánya betiltotta a külhoni magyarok brüsszeli kulturális programjait
×
×