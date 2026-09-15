BKK: több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a MOL Bubi hálózata

A közlés szerint a BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló Mobi-pontokat a MOL Bubi szolgáltatásba, a mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része.

A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik: idén ősszel még további négyszáz Mobi-ponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban.