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Új szolgáltatóval, új applikációval és vadiúj kerékpárokkal – köztük elektromos rásegítésű bringákkal – elindult a Mol Bubi új generációja Budapesten – közölte a Budapesti Közlekedési Központ, arra is felhívva a figyelmet, hogy a bringák száma folyamatosan növekszik, ősztől pedig már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

BKK: több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a MOL Bubi hálózata

Infostart / MTI

Szeptember 15-től több mint négyszáz Mobi-pont válik elérhetővé a MOL Bubi használók számára is, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

A közlés szerint a BKK fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollerek, kerékpárok tárolására szolgáló Mobi-pontokat a MOL Bubi szolgáltatásba, a mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része.

A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik: idén ősszel még további négyszáz Mobi-ponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban.

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