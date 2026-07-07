23 ezer éves titkot tártak fel Portugáliában

A kutatók a Coa-völgyi Régészeti Parkban, a Fariseu lelőhelyen tárták fel a több mint 23 ezer éves sziklavéseteket, amelyek az őskőkor egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrájából, az időszámításunk előtt 22 000 és 17 000 között virágzó solutréi kultúrából származtak – mondta el a feltárást vezető Thierry Aubry a Lusa hírügynökségnek.

A Fariseu lelőhelyen 2020 óta folynak ásatások, ott fedezték fel a mindeddig legnagyobb, 3,5 méteres őstulok rajzot, amelyet több mint 23 ezer évvel ezelőtt faragtak a palakőzetbe.

A sziklavéseteket a Coa-folyótól mintegy 50 méterre fekvő úgynevezett 9-es szikla felszínén találták a régészek. A most feltárt újabb sziklarajzokat akkor fedezték fel, amikor az elmúlt évek áradásainak üledékét távolították el a szikláról. A vésetek egyebek között ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak.

A sziklavésetek elkészítéséhez az őskori emberek ugyanazt a típusú szerszámot használták, és a rajzok is egységes stílusról árulkodnak – idézte Thierry Aubryt a portugál Observador.pt hírportál.

Joao Paulo Sousa, a Coa Park Alapítvány elnökének közlése szerint a régészek idén 60 új sziklavésetet fedeztek fel a régészeti parkban, ahol jelenleg 1600 azonosított kőzet található 104 régészeti lelőhelyen, összesen több mint 15 ezer 650 motívummal, túlnyomórészt paleolit vésetekkel, amelyeket mintegy 30 ezer évvel ezelőtt készítettek.

A mintegy 20 ezer hektáron elterülő „hatalmas szabadtéri galériát”, a Coa-völgyi Régészeti Parkot 1997-ben minősítették nemzeti emlékhellyé, 1998-ban pedig az UNESCO felvette a világörökségi helyszínek közé.

(Nyitóképünk a Coa-völgyi Régészeti Parkban készült, de korábban, a 2000-es évek elején.)