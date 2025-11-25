ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.58
usd:
330.36
bux:
108304.73
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Három kínai ûrhajóssal a fedélzetén felbocsátják a Hosszú Menetelés 2F hordozórakétával összekapcsolt Sencsou-20 kínai ûrhajót az északnyugat-kínai Kanszu tartományban, a Gobi-sivatagban fekvõ Csiucsüani Mûholdindító Központból 2025. április 24-én. Az asztronauták a Föld körül keringõ kínai ûrállomásra utaznak.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

Robotűrhajót küldött fel Kína

Infostart / MTI

Az űrhajót egy Hosszú Menetelés-2F típusú hordozórakétával indították el az északnyugat-kínai Csiucsüan bázisról. Tíz perccel indulás után levált a rakétáról, Föld körüli pályára állt, és automatikusan elvégezte a szükséges pályakorrekciókat, hogy később ki tudjon kötni a Tienkung (Mennyei Palota) űrállomáson.

Kína sikeresen elindította kedd hajnalban a Sencsou-22 űrhajót, amely személyzet nélkül ellátmányt visz az ország saját űrállomására, és vészhelyzeti visszatérő eszközül szolgál majd a most ott dolgozó űrhajósok számára - jelentette be az ország űrkutatási ügynöksége (CMSA).

Az űrhajót egy Hosszú Menetelés-2F típusú hordozórakétával indították el az északnyugat-kínai Csiucsüan bázisról. Tíz perccel indulás után levált a rakétáról, Föld körüli pályára állt, és automatikusan elvégezte a szükséges pályakorrekciókat, hogy később ki tudjon kötni a Tienkung (Mennyei Palota) űrállomáson, amelyen már több mint fél éve ott tartózkodik a Sencsou-20 űrhajó.

A Sencsou-22 friss zöldséget és gyümölcsöt, egyéb élelmiszert, gyógyszereket, műszaki eszközöket és az űrállomás folyamatos működéséhez szükséges pótalkatrészeket visz az űrhajósoknak. Mivel a Sencsou-20 egyik ablaka megrepedt űrszeméttel való ütközés hatására, a most oda szállítandó műszaki eszközök között van egy olyan berendezés, amellyel az űrhajósok meg tudják vizsgálni a repedést, később pedig ki tudják javítani. A Sencsou-20-at ezután kézi irányítással hozza vissza a Földre a CMSA.

A Sencsou-20 ablakának repedése miatt a legénység - Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie -, amely fél évet töltött az űrállomáson, csak kilenc napos késéssel tudott visszatérni a Földre azzal az űrhajóval - a Sencsou-21-gyel - amely a váltást vitte oda.

A Sencsou-22 űrállomásra küldése sürgető volt, mert a Sencsou-20 meghibásodása miatt nem állt készenlétben az űrállomáson vészhelyzeti visszatérő jármű, és a Sencsou-21-gyel odautazó, új háromfős legénység -Csang Lu ezredes parancsnok, Vu Fej repülési mérnök és Csang Hung-csang misszióspecialista - szükség esetén nem tudott volna visszatérni a Földre.

Kína az utóbbi évtizedekben jelentős összegeket költött önálló űrprogramjára, miután az Egyesült Államok biztonsági aggályokra hivatkozva kizárta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) programból. Az ázsiai ország 2003-ban küldte fel első űrhajósát a Tienkungra, és azt tervezi, hogy 2030-ig embert küld a Holdra.

Kezdőlap    Tech    Robotűrhajót küldött fel Kína

kína

űrhajó

robot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban

Franciaország a fő partner
Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban

Fordult a kocka a németek körében az első számú kül- és biztonságpolitikai szövetséges megítélésében. Egy éve még az Egyesült Államok állt az első helyen, mára viszont egy friss felmérés szerint kénytelen volt átadni helyét Franciaországnak.
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
 

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Amerikai-orosz–ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Digitalizáció és mesterséges intelligencia - Hol tart Magyarország az AI-forradalomban?

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, a papír alapú folyamatok megszűnnek, a fiókokba, személyes ügyintézésre csak a legkomplexebb ügyekben járunk, ahol még igényeljük a személyes jelenlétet. Ám most a digitális világot, a digitális belső működést és az ügyfél front-endeket is feje tetejére állítja az AI-forradalom, és annak legújabb ága, az „agentic AI”. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök az IT-területén és az üzleti funkciókban új, korábban elképzelhetetlen sebességet és rendkívüli hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget adnak a cégeknek. Az AI- és a digitális forradalom mélyére ásunk szakértők segítségével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 12:55
Gigantikus adóemelési csomag – A Tisza tagadja, hogy az övé lenne a dokumentum
2025. november 25. 11:49
Magyar Péter: „hónapokig hazudoztak rólam, most a jegybank megszüntette ellenem mindkét eljárást”
×
×
×
×