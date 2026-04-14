Áttörés az iPhone-os appoknál

Az alkalmazás-áruházban rengeteg új app jelent meg, de a tulajdonos mégsem örül ennek, mert egyes alkalmazások megsértik az App Store irányelveit.

Óriási változások tapasztalhatók az App Store-ban: az Apple alkalmazás-áruházában rengeteg új applikáció jelent meg – írja a hvg.hu a Gizmodo cikke alapján.

A 2016 és 2024 közötti időszakban még csökkent az újonnan feltöltött alkalmazások száma, tavaly viszont csaknem 600 ezer új alkalmazás vált elérhetővé a felhasználók számára. Ez globálisan 30 százalékos növekedést jelent, és a várakozások szerint idén folytatódik a trend.

Az idei első negyedévben 235 800 új alkalmazás került a boltba, 84 százalékkal több, mint 2025 hasonló időszakában.

A nagy áttörést a mesterséges intelligencia és egy új típusú programozás okozta, amelyet vibe codingnak neveznek.

A kifejezést az OpenAI társalapítója és a Tesla korábbi mesterséges intelligencia vezetője, Andrej Karpathy alkotta meg.

Konkrétan arról van szó, hogy speciális AI-eszközök írják a kódokat azok helyett az átlagemberek helyett, akiknek lenne elképzelésük, és ezt meg is tudják fogalmazni, viszont nincsen kódolási-szoftverfejlesztési tapasztalatuk. Ilyen kódoló eszköz például az Anthropic Claude Code-ja vagy az OpenAI Codexe.

Ugyanakkor még nagyon sok probléma van ezekkel az AI által generált alkalmazásokkal, ezért emberi programozókat alkalmaznak a javításukra. Ráadásul az Apple sem örül mindennek, aminek legfőbb bizonyítéka, hogy a cég márciusban eltávolította alkalmazásboltjából a három legnépszerűbb ilyen alkalmazást.

Az indok pedig az volt, hogy megsértették az App Store irányelveit.

Az Apple-t főleg azok az eszközök aggasztják, amelyek segítik a felhasználókat appokat készíteni és használni az Apple-eszközökön anélkül, hogy benyújtanák azokat jóváhagyásra.

Más következményei is vannak a vibe coding elterjedésének: az App Store-ba márciusban beküldött appok fejlesztői 7-30 napos vagy annál hosszabb elbírálási késedelmekről számoltak be, szemben a korábbi 24-48 órás alapidővel. Az alkalmazás sokáig a „Várakozás elbírálásra” állapotban van, mielőtt a felülvizsgáló átvenné a beküldött anyagot. Az alkalmazások áradata megterheli a rendszert, amelyet egy olyan világra terveztek, amelyben egy alkalmazás elkészítése hónapokig tartott.

Rövid- és középtávon emelkedni fog az infláció, és a kormánynak hamarosan döntenie kell, hogy mit kezd az árrésstoppal, az üzemanyagok védett árával és a jövedékiadó-emelés elhalasztásával is. Másrészt pedig egy-két hónapon belül hiteles, megvalósítható gazdasági pályát kell felrajzolnia – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek.

A Tudatos Vásárlók Egyesületének új biciklis és autós gyerekülés tesztjeiből kiderül, mely konkrét modellek teljesítenek valóban jól, ha biztonságról van szó.

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court".

