Több mint négy évtized orvosi eredményei sem igazolják az orvosi kannabisz jótékony hatását?

Az elmúlt évtizedek kutatásai nem támasztják alá az orvosi kannabisz jótékony hatásait – írja egy ausztrál kutatócsoportnak a The Lancet tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya alapján a Pulzus.

A kutatás alapján nincs bizonyíték arra, hogy az orvosi kannabisz hatékony lenne a szorongás, a depresszió vagy a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kezelésében. Erre a megállapításra egy hosszabb időszak, 1980-2025 között világszerte elvégzett sok tucat tudományos vizsgálat eredményeinek összegzése alapján jutottak. A tanulmány vezető szerzője, Jack Wilson, a Sidney-i Egyetem Matilda Központjának munkatársa szerint

„az orvosi marihuána alkalmazása több kárt okoz, mint hasznot”, ugyanis ronthatja a mentális egészséget, növelheti a pszichotikus tünetek kockázatát.

De a szerhasználati függőségek kezelése terén sem egyértelműek az eredmények: a kannabiszaddikciót ugyan csökkentheti az orvosi kannabisz, a kokain utáni sóvárgást viszont kifejezetten erősítheti.

Vannak azonban olyan területek, ahol a metaanalízis szerint lehet gyógyításra alkalmazni a marihuánát. Ilyen például a Tourette-szindróma, a tikkelések, az álmatlanság vagy az autizmus. Bár utóbbi kettő esetében a vezető szerző szintén megemlíti, hogy az eddigi bizonyítékok elég gyenge lábakon állnak. A legmeggyőzőbben az epilepsziás rohamok mérséklésében, a sclerosis multiplexben szenvedőknél a görcsös izommerevség csökkentésében, valamint bizonyos típusú fájdalmakat enyhítésében teljesít az orvosi kannabisz.

Magyarországon jelenleg csak rendkívül korlátozottan használható gyógyításra a marihuána, miközben a világ több mint 40 országában már legális orvosi célokra ez a szer.