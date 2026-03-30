ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.87
usd:
339.27
bux:
121895.82
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy ember csipesszel méri a kannabiszt egy gyógyszertári mérlegen.
Nyitókép: Unsplash

Több mint négy évtized orvosi eredményei sem igazolják az orvosi kannabisz jótékony hatását?

Infostart

A világ több mint negyven országában alkalmazzák orvosi célokra a marihuánát, és sokan esküsznek a jótékony hatásaira. Egy friss ausztrál kutatás viszont megkérdőjelezi mindezt, és kijelenti: az elmúlt évtizedek eredményei egész mást mutatnak.

Az elmúlt évtizedek kutatásai nem támasztják alá az orvosi kannabisz jótékony hatásait – írja egy ausztrál kutatócsoportnak a The Lancet tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya alapján a Pulzus.

A kutatás alapján nincs bizonyíték arra, hogy az orvosi kannabisz hatékony lenne a szorongás, a depresszió vagy a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kezelésében. Erre a megállapításra egy hosszabb időszak, 1980-2025 között világszerte elvégzett sok tucat tudományos vizsgálat eredményeinek összegzése alapján jutottak. A tanulmány vezető szerzője, Jack Wilson, a Sidney-i Egyetem Matilda Központjának munkatársa szerint

„az orvosi marihuána alkalmazása több kárt okoz, mint hasznot”, ugyanis ronthatja a mentális egészséget, növelheti a pszichotikus tünetek kockázatát.

De a szerhasználati függőségek kezelése terén sem egyértelműek az eredmények: a kannabiszaddikciót ugyan csökkentheti az orvosi kannabisz, a kokain utáni sóvárgást viszont kifejezetten erősítheti.

Vannak azonban olyan területek, ahol a metaanalízis szerint lehet gyógyításra alkalmazni a marihuánát. Ilyen például a Tourette-szindróma, a tikkelések, az álmatlanság vagy az autizmus. Bár utóbbi kettő esetében a vezető szerző szintén megemlíti, hogy az eddigi bizonyítékok elég gyenge lábakon állnak. A legmeggyőzőbben az epilepsziás rohamok mérséklésében, a sclerosis multiplexben szenvedőknél a görcsös izommerevség csökkentésében, valamint bizonyos típusú fájdalmakat enyhítésében teljesít az orvosi kannabisz.

Magyarországon jelenleg csak rendkívül korlátozottan használható gyógyításra a marihuána, miközben a világ több mint 40 országában már legális orvosi célokra ez a szer.

Kezdőlap    Tudomány    Több mint négy évtized orvosi eredményei sem igazolják az orvosi kannabisz jótékony hatását?

statisztika

marihuána

kutatás

orvostudomány

kannabisz

gyógyhatás

orvosi

adatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 05:04
A magyarok legnépszerűbb segítője
2026. március 29. 19:03
Újabb édesítőszerről derült ki, hogy belehalhat a fogyasztásába
×
×