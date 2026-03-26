2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Unsplash

Új kártevő jelent meg, több száz millió iPhone lehet veszélyben

Szakértők szerint számolni kell azzal, hogy egyre több kiberbűnöző kezdi el használni a hekkereszközt. Van megoldás, nem is bonyolult, de időben kell intézkedni.

Nyilvánosan is elérhetővé vált az az eszköz, amellyel meg lehet hekkelni az iPhone-okat, de szerencsére legalább ilyen egyszerű védekezni is ellene. Ugyanakkor az, aki nem figyel, annak veszélyben lehetnek az adatai – figyelmeztet a hvg.hu a TechCrunch cikke alapján.

Nemrég jelent meg az a hír, hogy egy DarkSword nevű fejlett hekkereszközzel támadják azokat az iPhone-felhasználókat, akik még az Apple korábbi, iOS 18-as operációs rendszerét használják. Most pedig kiszivárogtatták a DarkSword legújabb verzióját a GitHubon, így tulajdonképpen bárki szabadon használhatja, akinek van ehhez hozzáférése.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több száz millió, napi szinten használt iPhone és iPad lehet veszélyben.

Szakértők szerint számolni kell azzal, hogy egyre több kiberbűnöző elkezdi használni az új verziót. Fontos tudni, hogy a DarkSword új verziói ugyanazt az infrastruktúrát használják, mint amelyeket korábban elemeztek, bár némi különbség azért akad. A GitHubra felkerült fájlok egyszerűek, HTML- és JavaScript-kódokból állnak, vagyis bárki kimásolhatja és beillesztheti azokat, hogy pár perc vagy óra alatt feltöltse a fájlokat egy szerverre. A segítségével fájlokat lehet kinyerni a megcélzott eszközről.

Sarah O’Rourke, az Apple szóvivője közölte: tudnak a problémáról, és

már március 11-én kiadtak egy biztonsági frissítést azokra az eszközökre, amelyek nem képesek futtatni a legújabb iOS-t, vagy a tulajdonosuk még nem akart frissíteni iOS 26-ra.

A fentiek miatt nagyon fontos, hogy az érintettek telepítsék a telefonjukra a legújabb frissítéseket, akkor is, ha nem akarnak iOS 26-ra váltani. Mindezt a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban lehet megtenni, így védetté válik az adott készülék a hekkereszközzel elkövetett támadásoktól is.

Elemző: iráni migrációs hullám fenyegeti Európát, az uniónak jó tanulópénz volt 2015

Az iráni háború és a közel-keleti válság következményeként újabb migrációs hullám indulhat meg a jövőben Európa felé. Törökország és az Európai Unió sem szeretné, hogy megismétlődjön a 2015-ös válság, ezért már most összehangolt lépéseket tettek egy esetleges migrációs hullám megállítására. László Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: Irán nemcsak küldő, hanem befogadó ország is, így ha a perzsa államban még tovább romlik a biztonsági vagy a gazdasági helyzet, tömegek kelhetnek útra Európa irányába.
Amerika háborús készültségre áll át, Irán új frontot nyithat – Híreink a közel-keleti helyzetről percről percre csütörtökön

A Pentagon szerdán bejelentette, hogy keretmegállapodásokat kötött a BAE Systems, a Lockheed Martin és a Honeywell vállalatokkal. A szerződések célja a védelmi rendszerek és lőszerek gyártásának felfuttatása, egész pontosan azt nyilatkozták, hogy "háborús készültségre" állnak át. Irán új frontot nyithat a Báb el-Mandeb szorosnál, ha az ország területét vagy szigeteit támadás éri. Teherán egyúttal öt saját feltételt szabott a háború lezárásához, mindeközben Szaúd-Arábia zsarolásnak minősítette az iráni rakétatámadást – közölte a Middle East Eye. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.

A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.

Trump says Iran 'afraid' to admit to talks as Tehran rejects reports of dialogue

Iran's foreign minister says they have "no intention of negotiating for now", while the White House says its war goals have almost been met.

