Új kártevő jelent meg, több száz millió iPhone lehet veszélyben

Nyilvánosan is elérhetővé vált az az eszköz, amellyel meg lehet hekkelni az iPhone-okat, de szerencsére legalább ilyen egyszerű védekezni is ellene. Ugyanakkor az, aki nem figyel, annak veszélyben lehetnek az adatai – figyelmeztet a hvg.hu a TechCrunch cikke alapján.

Nemrég jelent meg az a hír, hogy egy DarkSword nevű fejlett hekkereszközzel támadják azokat az iPhone-felhasználókat, akik még az Apple korábbi, iOS 18-as operációs rendszerét használják. Most pedig kiszivárogtatták a DarkSword legújabb verzióját a GitHubon, így tulajdonképpen bárki szabadon használhatja, akinek van ehhez hozzáférése.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több száz millió, napi szinten használt iPhone és iPad lehet veszélyben.

Szakértők szerint számolni kell azzal, hogy egyre több kiberbűnöző elkezdi használni az új verziót. Fontos tudni, hogy a DarkSword új verziói ugyanazt az infrastruktúrát használják, mint amelyeket korábban elemeztek, bár némi különbség azért akad. A GitHubra felkerült fájlok egyszerűek, HTML- és JavaScript-kódokból állnak, vagyis bárki kimásolhatja és beillesztheti azokat, hogy pár perc vagy óra alatt feltöltse a fájlokat egy szerverre. A segítségével fájlokat lehet kinyerni a megcélzott eszközről.

Sarah O’Rourke, az Apple szóvivője közölte: tudnak a problémáról, és

már március 11-én kiadtak egy biztonsági frissítést azokra az eszközökre, amelyek nem képesek futtatni a legújabb iOS-t, vagy a tulajdonosuk még nem akart frissíteni iOS 26-ra.

A fentiek miatt nagyon fontos, hogy az érintettek telepítsék a telefonjukra a legújabb frissítéseket, akkor is, ha nem akarnak iOS 26-ra váltani. Mindezt a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontban lehet megtenni, így védetté válik az adott készülék a hekkereszközzel elkövetett támadásoktól is.