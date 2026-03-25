2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Egy, az óceán felszíne alatt készült kép.
Nyitókép: Unsplash

Olyan halat találtak Horvátország vizeiben, aminek semmi keresnivalója nem lenne ott

A trópusi hal elvileg nem bukkanhatott volna fel az Adriai-tenger hideg, északi vizében, és egyelőre a kutatók is csak a fejüket vakarják, hogy hogyan kerülhetett oda.

Trópusi halfaj bukkant fel az Adriai-tenger hideg északi vizein. A horvát kutatók egyelőre nem tudják biztosan, hogyan kerülhetett oda az állat. A monroviai doktorhal megjelenése különösen azért keltett feltűnést, mert a Kvarneri-öböl a Földközi-tenger egyik leghidegebb térsége – írja a Croatia Week híradása nyomán a Portfolio.

A monroviai doktorhal, tudományos nevén Acanthurus monroviae az Atlandi-óceán trópusi vizeiben őshonos, tehát jóval melegebb vizekhez alkalmazkodott. Az első északi adriai példányt 2024-ben dokumentálták, ami önmagában is váratlan volt. A kutatókat azonban még jobban meglepte, hogy nemrég újabb egyedet azonosítottak.

Eszerint az egzotikus hal átvészelhette a hideg telet, ami igen szokatlan jelenség lenne. De olyan magyarázat is van, miszerint a példányok egymástól függetlenül kötöttek ki az Adrián, ám ezt nehéz megindokolni, hiszen az észlelések viszonylag kis területen történtek.

A rijekai Természettudományi Múzeum tengerbiológusa, Marcelo Kovačić elmondta, hogy a doktorhal nem az egyetlen meglepő jövevény. Három másik, szintén ismeretlen eredetű faj is felbukkant az északi Adrián. A kutatók kizárták, hogy ezek a példányok saját erejükből tették volna meg a hatalmas távolságot. Jelenleg más magyarázatokat vizsgálnak, például az akváriumi egyedek véletlen szabadon engedését vagy a hajók ballasztvizével történő behurcolást. A modern hajózási előírások miatt azonban ez utóbbi eshetőség kevésbé valószínű.

A kutatók az emberek segítségét is kérik, arra biztatva a horgászokat, búvárokat és hajósokat, hogy jelentsék a doktorhalakkal kapcsolatos megfigyeléseiket a rijekai múzeumnak. A faj legjellegzetesebb ismertetőjegye a faroktő közelében található éles, pengeszerű tövis. Ezt az állat védekezésre használja, és akár emberi sérülést is okozhat. Egy szigonyos halász által begyűjtött példány már a múzeum tudományos gyűjteményébe került, a tudományos vizsgálata jelenleg is tart.

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Nem kell mennyiségi korlátozásokra számítani a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu ügyvezetője ugyanakkor nem számít arra, hogy a nemzetközi olajárak visszatérnek a tavalyi szintre, miközben az orosz olaj is egyre drágább lesz.
 

Elszabadult a pokol hajnalban a Közel-Keleten – videó

Itt a nagy LNG-leállás, hoppon maradtak egyes európai országok is

Irán 2 millió dollárért átengedi a hajókat a Hormuzi-szoroson

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Meglépi Oroszország: lecserélik a régi tengeralattjárókat, sokkal halálosabb fegyverek veszik át az uralmat a mélyben

Oroszország a következő évtizedben teljes egészében lecseréli harmadik generációs, nukleáris meghajtású tengeralattjáró-flottáját. Az elavult eszközök helyét a modernebb Jaszen és Jaszen-M osztályú egységek veszik át, amit Alekszandr Moiszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka is megerősített - írta meg az Army Recognition.

Kiderült a Covid-variánsok sötét titka: így alakultak ki valójában

Bár a koronavírus a 2019-es megjelenése óta gyorsan fejlődött, mindvégig szigorú genetikai és szerkezeti korlátok között maradt.

Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

A tömeges panaszok után végre frissítések érkeznek a Windows 11-re
Egy ikerpár arca a jó példa rá, mit tesz húsz évnyi botox
