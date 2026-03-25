Olyan halat találtak Horvátország vizeiben, aminek semmi keresnivalója nem lenne ott

Trópusi halfaj bukkant fel az Adriai-tenger hideg északi vizein. A horvát kutatók egyelőre nem tudják biztosan, hogyan kerülhetett oda az állat. A monroviai doktorhal megjelenése különösen azért keltett feltűnést, mert a Kvarneri-öböl a Földközi-tenger egyik leghidegebb térsége – írja a Croatia Week híradása nyomán a Portfolio.

A monroviai doktorhal, tudományos nevén Acanthurus monroviae az Atlandi-óceán trópusi vizeiben őshonos, tehát jóval melegebb vizekhez alkalmazkodott. Az első északi adriai példányt 2024-ben dokumentálták, ami önmagában is váratlan volt. A kutatókat azonban még jobban meglepte, hogy nemrég újabb egyedet azonosítottak.

Eszerint az egzotikus hal átvészelhette a hideg telet, ami igen szokatlan jelenség lenne. De olyan magyarázat is van, miszerint a példányok egymástól függetlenül kötöttek ki az Adrián, ám ezt nehéz megindokolni, hiszen az észlelések viszonylag kis területen történtek.

A rijekai Természettudományi Múzeum tengerbiológusa, Marcelo Kovačić elmondta, hogy a doktorhal nem az egyetlen meglepő jövevény. Három másik, szintén ismeretlen eredetű faj is felbukkant az északi Adrián. A kutatók kizárták, hogy ezek a példányok saját erejükből tették volna meg a hatalmas távolságot. Jelenleg más magyarázatokat vizsgálnak, például az akváriumi egyedek véletlen szabadon engedését vagy a hajók ballasztvizével történő behurcolást. A modern hajózási előírások miatt azonban ez utóbbi eshetőség kevésbé valószínű.

A kutatók az emberek segítségét is kérik, arra biztatva a horgászokat, búvárokat és hajósokat, hogy jelentsék a doktorhalakkal kapcsolatos megfigyeléseiket a rijekai múzeumnak. A faj legjellegzetesebb ismertetőjegye a faroktő közelében található éles, pengeszerű tövis. Ezt az állat védekezésre használja, és akár emberi sérülést is okozhat. Egy szigonyos halász által begyűjtött példány már a múzeum tudományos gyűjteményébe került, a tudományos vizsgálata jelenleg is tart.