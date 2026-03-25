2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Egy nő ajkát feltöltik injekcióval.
Egy ikerpár arca a jó példa rá, mit tesz húsz évnyi botox

Az egypetéjű ikerpár tagjai teljesen máshogy viszonyultak a kozmetikai injekciókhoz: az egyikük elutasította, míg a másikuk két évtizeden át igénybe vette őket. Az arcuk remekül mutatja a szer hosszú távú hatásait.

Az egypetéjű ikrek összehasonlítása ritka lehetőség arra, hogy viszonylag tisztán lássuk egy-egy döntés hosszú távú következményeit. Egy 2006-ban publikált orvosi esettanulmány is erre épített: két testvér arcát vizsgálták, akik évekig teljesen eltérően viszonyultak a botoxhoz – írja a LadBible cikke nyomán az Index.

Az egyik iker több mint 10 éven keresztül rendszeresen kapott kezeléseket, évi 2-3 alkalommal, főként a homlokán, szemöldökén és a szeme körül. A másik testvér ezzel szemben mindössze kétszer próbálta ki a beavatkozást. Mivel genetikai adottságaik azonosak voltak, a különbségek viszonylag tisztán kirajzolódtak.

A közzétett képek alapján az látszik, hogy a rendszeresen kezelt iker arca simább maradt, a homlokán alig jelentek meg ráncok, és a szem körüli finom vonalak is kevésbé voltak hangsúlyosak. A tanulmány szerint a másik testvérnél ezzel szemben jól láthatóvá váltak azok a mélyebb barázdák, amelyek az évek során, a mimikai mozgások ismétlődésével alakulnak ki.

A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a botox nemcsak átmenetileg csökkenti a ráncokat, hanem hosszabb távon lassíthatja azok kialakulását is azokon a területeken, ahol rendszeresen alkalmazzák. Ugyanakkor az is kiderül a publikációból, hogy azokon a részeken, ahol egyik testvér sem kapott kezelést, az öregedés jelei gyakorlatilag azonosak voltak. Vagyis a hatás – ha van – helyi, és nem írja felül az öregedés egész folyamatát.

Ugyanakkor más szakértők is – például Dendy Engelman bőrgyógyász – arról beszéltek, hogy a botox megelőző jelleggel is működhet, mivel csökkenti az izmok aktivitását, így a bőr kevésbé gyűrődik. Más elemzések ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a látványos különbségek ellenére az ilyen esetek nem feltétlenül általánosíthatók.

A botox körüli vita azonban nem csak a bőr állapotáról szól. Az öregedés minden ember életének természetes része, amely nemcsak fizikai, hanem pszichológiai folyamat is. Az a gondolat, hogy ezt teljes mértékben kontrollálni lehet, könnyen irreális elvárásokat alakíthat ki. A pszichológiai kutatások szerint ha valaki azt hiszi, hogy az öregedés „megállítható”, az hosszabb távon elégedetlenséghez vagy szorongáshoz vezethet. A saját testünkkel szembeni elvárások ilyenkor könnyen elszakadhatnak a valóságtól.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz

Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon? Várható-e nyugdíjkorhatár-emelés 2026-ban? És hány évet kell dolgozni a nyugdíjhoz? Összeszedtünk minden fontos infót.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

2026. március 25. 05:36
A tömeges panaszok után végre frissítések érkeznek a Windows 11-re
2026. március 25. 04:12
Áttörés jöhet a stroke-megelőzésben
