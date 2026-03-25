Egy ikerpár arca a jó példa rá, mit tesz húsz évnyi botox

Az egypetéjű ikrek összehasonlítása ritka lehetőség arra, hogy viszonylag tisztán lássuk egy-egy döntés hosszú távú következményeit. Egy 2006-ban publikált orvosi esettanulmány is erre épített: két testvér arcát vizsgálták, akik évekig teljesen eltérően viszonyultak a botoxhoz – írja a LadBible cikke nyomán az Index.

Az egyik iker több mint 10 éven keresztül rendszeresen kapott kezeléseket, évi 2-3 alkalommal, főként a homlokán, szemöldökén és a szeme körül. A másik testvér ezzel szemben mindössze kétszer próbálta ki a beavatkozást. Mivel genetikai adottságaik azonosak voltak, a különbségek viszonylag tisztán kirajzolódtak.

A közzétett képek alapján az látszik, hogy a rendszeresen kezelt iker arca simább maradt, a homlokán alig jelentek meg ráncok, és a szem körüli finom vonalak is kevésbé voltak hangsúlyosak. A tanulmány szerint a másik testvérnél ezzel szemben jól láthatóvá váltak azok a mélyebb barázdák, amelyek az évek során, a mimikai mozgások ismétlődésével alakulnak ki.

A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a botox nemcsak átmenetileg csökkenti a ráncokat, hanem hosszabb távon lassíthatja azok kialakulását is azokon a területeken, ahol rendszeresen alkalmazzák. Ugyanakkor az is kiderül a publikációból, hogy azokon a részeken, ahol egyik testvér sem kapott kezelést, az öregedés jelei gyakorlatilag azonosak voltak. Vagyis a hatás – ha van – helyi, és nem írja felül az öregedés egész folyamatát.

Ugyanakkor más szakértők is – például Dendy Engelman bőrgyógyász – arról beszéltek, hogy a botox megelőző jelleggel is működhet, mivel csökkenti az izmok aktivitását, így a bőr kevésbé gyűrődik. Más elemzések ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a látványos különbségek ellenére az ilyen esetek nem feltétlenül általánosíthatók.

A botox körüli vita azonban nem csak a bőr állapotáról szól. Az öregedés minden ember életének természetes része, amely nemcsak fizikai, hanem pszichológiai folyamat is. Az a gondolat, hogy ezt teljes mértékben kontrollálni lehet, könnyen irreális elvárásokat alakíthat ki. A pszichológiai kutatások szerint ha valaki azt hiszi, hogy az öregedés „megállítható”, az hosszabb távon elégedetlenséghez vagy szorongáshoz vezethet. A saját testünkkel szembeni elvárások ilyenkor könnyen elszakadhatnak a valóságtól.