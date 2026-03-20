03 August 2025, Baden-Württemberg, Rottweil: Mist rises from a forest after a rain shower.
Nyitókép: Getty Images/Silas Stein

Egy eltűnt földrész titkaira bukkantak az Északi‑tenger mélyén

Infostart

Egy friss tudományos vizsgálat szerint a ma Északi‑tengerrel borított Doggerland térségében már mintegy 16 ezer évvel ezelőtt kiterjedt, mérsékelt égövi erdőségek fejlődtek ki.

A valaha Nagy‑Britanniát az európai kontinenshez kapcsoló szárazulat jóval korábban kizöldült, mint amikor a jégkorszak végével hasonló erdők ismét megjelentek a brit szigeteken és Északnyugat‑Európában – írja a Portfolio, a Live Science cikke alapján.

A kutatók a PNAS folyóiratban ismertetett tanulmányban 41 fúrómagból vett, összesen 252 üledékmintát elemeztek, amelyeket az Északi‑tenger medréből, a hajdani Déli‑Doggerland területéről gyűjtöttek. Az ősi DNS vizsgálatával sikerült részletes képet kapni a rég eltűnt szárazföld környezeti viszonyairól.

Az elemzés azt mutatta, hogy ezen a vidéken hosszú időn át tölgy-, szil- és mogyoróerdők borították a felszínt. A növényi maradványok mellett számos állat – köztük vaddisznó, gímszarvas, barna medve és őstulok – genetikai nyomaira is rábukkantak.

Robin Allaby, a Warwicki Egyetem genomikával foglalkozó professzora, a publikáció vezető szerzője szerint ez minden korábbinál nagyobb szabású üledékes DNS‑feltárás.

A helyi eredetű üledékekből kinyert DNS meglepő eredményeket hozott. A kutatók azonosították egy szárnyasdió-faj (Pterocarya) genetikai nyomait, amelyről korábban úgy vélték, hogy már 400 ezer évvel ezelőtt kipusztult a térségből. Emellett melegkedvelő hársfák (Tilia) jelenlétét is kimutatták.

A felfedezés alapján Dél-Doggerland, vagy egy olyan közeli terület, mint Észak-Franciaország, a mérsékelt övi fafajok jégkorszaki kisebb menedékhelyeként szolgálhatott. Ebből a térségből a fajok jóval gyorsabban terjedhettek észak felé, mintha kizárólag az Ibériai-félszigetről kellett volna újraindulniuk.

A vizsgálat emellett azt is kimutatta, hogy az Északi-tenger csak mintegy 6 ezer évvel ezelőtt nyelte el végleg Dél-Doggerlandot.

Ez legalább ezer évvel későbbi időpontot jelent, mint a korábbi becslésekben szereplő 7 ezer éves érték.

Bár versenyképességi reformokért gyűltek össze Brüsszelben a tagállami vezetők, végül az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel körüli konfliktus határozta meg az ülést. Orbán Viktor miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték leállására hivatkozva már nemcsak az olajszállítás helyreállítását, hanem jövőbeli garanciákat is követelt, ami éles reakciókat váltott ki a többi tagállami vezetőből. A vita során a szokásos diplomatikus hangnem helyett a lojális együttműködés megsértéséről, a Tanács hitelességének kockázatáról és politikai zsarolásról beszéltek a nagyobb tagállamok és uniós intézmények vezetői. Bár a végkövetkeztetésekben részletes gazdasági és energiaügyi reformok szerepelnek – köztük egy 30 milliárd eurós beruházásösztönzési csomag, valamint szabályozáscsökkentései vállalások –, a csúcs politikai mérlege egyértelműen a magyar vétó körüli újabb konfliktus felé billent el.

A világszerte elterjedt, gyomorégés elleni gyógyszerek - különösen az omeprazol hatóanyagú készítmények - hosszú távú szedése súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat.

Elsewhere in the region, Saudi Arabia and Bahrain both say they have intercepted and destroyed drones.

