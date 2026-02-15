Nézz, nézz az ég felé! – látványos bolygóegyüttállások jönnek

Nagyon ritka és rendkívül látványos bolygóegyüttállásokra számíthatunk február 18-án, szerdán és február 19-én, csütörtökön, amikor a vékony alkonyi holdsarló a fényesebb bolygókkal kerül együttállásba az égbolton. Király Amanda bemutató csillagász az InfoRádióban elmondta: a jövő hét közepén két este a nyugati égbolton lehet majd látni a Vénuszt, a Merkúrt, a Szaturnuszt, valamint a holdsarlót, ami akkor „szinte cérnavékony” lesz, ugyanis jön az újhold. Mint fogalmazott, ez „kicsit nehezebben megtalálható verziója a Holdnak”. Később pedig csatlakozik hozzá a Neptunusz is, ami ugyan szabad szemmel nem lesz látható, de távcsővel, binokulárral igen. A Neptunuszon kívül a többi együttállásban való gyönyörködéshez nem lesz szükség semmilyen segédeszközre.

A Svábhegyi csillagvizsgáló munkatársa hozzátette: szerda és csütörtök este olyan helyről érdemes kémlelni az eget, ahonnan jól látszódik a nyugati égbolt, mert viszonylag alacsonyan lesznek ezek az égitestek. A látványt ronthatja, ha épületek, fák, tereptárgyak akár csak részben is takarják a kilátást. Király Amanda azt tanácsolja, hogy

nyugati irányban lévő hegyoldalról, kilátóról vagy magas épületről tekintsenek az égre az érdeklődők.

Továbbá azt javasolja, hogy rétegesen, melegen öltözzenek fel, mert este még hidegek vannak, és bárki könnyen megfázhat, ha sokáig ácsorog a szabad ég alatt.

Az együttállások tökéletesen láthatók lesznek az ország bármely pontjáról, ahonnan megfigyelhető a nyugati égbolt, feltéve, ha derült lesz az ég.

Összesen négy bolygó együttállását láthatjuk majd, de fontos tudni, hogy különböző időpontokban. Ahogy a csillagász fogalmazott, a Merkúrt lesz a legnehezebb elkapni, mert eleve nagyon ritkán láthatjuk, mivel a Földről nézve nagyon közel tartózkodik a Naphoz. Szerdán az után kell az eget figyelni, hogy lement a nap. Király Amanda azt javasolja, hogy

szerda este háromnegyed 6 körül keressük az égen a jelenséget, és akkor ha szerencsénk van, meg lehet pillantani a Merkúrt mint egy kis fényes kis csillagot. A Vénusz és a Szaturnusz sokkal fényesebbek, így ezeket a bolygókat jobban lehet majd látni.

Ha pedig beszerzünk egy távcsövet, akkor a későbbi órákban, amikor már sötétebb van, a Neptunuszt is megfigyelhetjük. A holdsarló Merkúrral és Vénusszal való ilyen kedvező és látványos égi elhelyezkedésére hónapokat, sőt akár egy évet is várnunk kell, ezért mindenképpen érdemes lesz a jövő hét közepén a nyugati horizont feletti alkonyi eget kémlelni.