ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.97
usd:
322.54
bux:
128391.02
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Új felfedezést tettek a rák terjedésének megakadályozására

Infostart

Kanadai kutatók 50 százalékos hatékonyságot értek el a fehérjék beágyazásában, de a 90 százalék elérése a céljuk hosszabb távon. Az áttétek kialakulását akadályoznák meg, valamint növelnék a rákos betegek túlélési esélyeit.

Kanadai kutatók megállapították, hogy a rák láthatatlan buborékokkal terjed tovább egyik szervről a másikra. A mikroszkopikus elemek megértése megváltoztathatja a daganatos megbetegedés elleni küzdelmet – írja az Index a Science Alert által közzétett tanulmány alapján.

A Montreali Egyetem kutatóinak a célja a rák terjedésének megakadályozása, illetve azt vizsgálják, miként alakulnak át a rákos sejtek áttétekké. Kimutatták, hogy

a liposzómák hatékonyabban célozzák meg a daganatokat és csökkentik a mellékhatásokat, továbbá javítják a kezelés behatolását.

Ezek az eredmények megerősítik, hogy a nanogyógyszerek célzottabbá és hatékonyabbá tehetik a rákkezeléseket.

A sejtek részecskéket bocsátanak ki, amelyeket extracelluláris vezikuláknak neveznek. Ezek a kis buborékok lipidekből és fehérjékből állnak, és genetikai információt is hordoznak. Amikor egy rákos sejt kibocsátja vezikuláit a véráramba, és azok átkerülnek egy egészséges sejtbe, megváltoztathatják annak DNS-ét, és rákos sejtté alakíthatják. A rák így terjed át más szervekre, például a májra.

A vezikulák kivonása azonban nagyon hosszú és nehéz folyamat. Az új kutatás során mesterséges másolatokat állítanak elő. Különböző oldatok (lipidek, fehérjék, víz és etanol) keverésével olyan részecskéket hoznak létre, amelyek hasonlítanak a természetes vezikulákra. Ehhez azonban ismerniük kell, mely lipidek és fehérjék találhatók a részecskékben, hogy liposzómákat állítsanak elő. Ezután ezeket májrákos sejtekbe fecskendezték, hogy megfigyeljék, hogyan reagálnak. Minél jobban megtartották a sejtek ezeket a részecskéket, annál inkább bizonyították, hogy a mesterségesen létrehozott részecskék alkalmasak helyettesíteni a természeteseket.

Mint kiderült, a liposzómák mérete minél inkább hasonlít a természetes vezikulákéra, annál hatékonyabban szívódnak fel. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatócsoport megfigyelhesse, a liposzómák kémiai és fizikai összetétele hogyan befolyásolja felszívódásukat és lehetséges szerepüket a daganatok fejlődésében.

A kanadai kutatók 50 százalékos hatékonysági arányt értek el a fehérjék beágyazásában, de a 90 százalék elérése a céljuk hosszabb távon.

Az áttétek kialakulását akadályoznák meg, valamint növelnék a rákos betegek túlélési esélyeit.

A rák elleni gyógyszer kifejlesztése is a törekvések között szerepel, amihez liposzómákat használnának. A kutatócsoportnak jelenleg a kurkumában található anyag, a kurkumin segít a rák elleni küzdelemben azzal, hogy lelassítja a tumorsejtek növekedését, illetve elősegíti azok megsemmisítését. Korábban számos tanulmány megerősítette a kurkumin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatását, amely fokozhatja a rákkezelések hatását.

Kezdőlap    Tudomány    Új felfedezést tettek a rák terjedésének megakadályozására

kutatás

kanada

sejt

rákbetegség

terjedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

A korábbi egyeztésekkel szemben most már olyan személyek kerültek az ukrán és az orosz delegáció élére, akik jól ismerik a frontot, és vélhetően nem politikai megoldást keresnek, hanem a realitások mentén a háború lezárására keresnek technikai megoldásokat – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint van remény arra, hogy a felek közötti szerdai, csütörtöki tárgyalási forduló már nem fog zsákutcába vezetni.
Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Szlovákiában már a legmagasabb kormányköröket is elérte az Epstein-botrány

Egyre több szlovákiai vonatkozás kerül napvilágra a Jeffrey Epstein amerikai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnelkövetőhöz kapcsolódó, nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Az ügy politikai hullámokat is vetett Pozsonyban: lemondott Robert Fico miniszterelnök egyik tanácsadója, és az ellenzék további magyarázatokat követel.
 

Egyre több és több magyar szál van az Epstein-aktákban

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden

Az orosz fegyveres erők párhuzamosan indítottak támadást északon, Szumi megyében, illetve délen, Zaporizzsja város irányában. Ezzel párhuzamosan a térségből korábban visszavont orosz nehézbombázók is közelebb húzódtak az ukrán határhoz. Donald Trump bejelentette, hogy rábírta Indiát, ne vásároljon több orosz kőolajat. Moszkva továbbra sem hajlandó engedni a Donbasz teljes átadására vonatkozó követeléseiből, de újonnan azzal is előálltak, hogy közvetlen béketárgyalásra Zelenszkij és Putyin között kizárólag Moszkvában van lehetőség. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád

Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád

Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 07:01
Valóban a hidegtől betegszünk meg? És ha nem, akkor mitől?
2026. február 3. 04:20
Leonardo da Vinci legnagyobb rejtélyének megoldása végig ott lehetett a művein
×
×
×
×