Új felfedezést tettek a rák terjedésének megakadályozására

Kanadai kutatók megállapították, hogy a rák láthatatlan buborékokkal terjed tovább egyik szervről a másikra. A mikroszkopikus elemek megértése megváltoztathatja a daganatos megbetegedés elleni küzdelmet – írja az Index a Science Alert által közzétett tanulmány alapján.

A Montreali Egyetem kutatóinak a célja a rák terjedésének megakadályozása, illetve azt vizsgálják, miként alakulnak át a rákos sejtek áttétekké. Kimutatták, hogy

a liposzómák hatékonyabban célozzák meg a daganatokat és csökkentik a mellékhatásokat, továbbá javítják a kezelés behatolását.

Ezek az eredmények megerősítik, hogy a nanogyógyszerek célzottabbá és hatékonyabbá tehetik a rákkezeléseket.

A sejtek részecskéket bocsátanak ki, amelyeket extracelluláris vezikuláknak neveznek. Ezek a kis buborékok lipidekből és fehérjékből állnak, és genetikai információt is hordoznak. Amikor egy rákos sejt kibocsátja vezikuláit a véráramba, és azok átkerülnek egy egészséges sejtbe, megváltoztathatják annak DNS-ét, és rákos sejtté alakíthatják. A rák így terjed át más szervekre, például a májra.

A vezikulák kivonása azonban nagyon hosszú és nehéz folyamat. Az új kutatás során mesterséges másolatokat állítanak elő. Különböző oldatok (lipidek, fehérjék, víz és etanol) keverésével olyan részecskéket hoznak létre, amelyek hasonlítanak a természetes vezikulákra. Ehhez azonban ismerniük kell, mely lipidek és fehérjék találhatók a részecskékben, hogy liposzómákat állítsanak elő. Ezután ezeket májrákos sejtekbe fecskendezték, hogy megfigyeljék, hogyan reagálnak. Minél jobban megtartották a sejtek ezeket a részecskéket, annál inkább bizonyították, hogy a mesterségesen létrehozott részecskék alkalmasak helyettesíteni a természeteseket.

Mint kiderült, a liposzómák mérete minél inkább hasonlít a természetes vezikulákéra, annál hatékonyabban szívódnak fel. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatócsoport megfigyelhesse, a liposzómák kémiai és fizikai összetétele hogyan befolyásolja felszívódásukat és lehetséges szerepüket a daganatok fejlődésében.

A kanadai kutatók 50 százalékos hatékonysági arányt értek el a fehérjék beágyazásában, de a 90 százalék elérése a céljuk hosszabb távon.

Az áttétek kialakulását akadályoznák meg, valamint növelnék a rákos betegek túlélési esélyeit.

A rák elleni gyógyszer kifejlesztése is a törekvések között szerepel, amihez liposzómákat használnának. A kutatócsoportnak jelenleg a kurkumában található anyag, a kurkumin segít a rák elleni küzdelemben azzal, hogy lelassítja a tumorsejtek növekedését, illetve elősegíti azok megsemmisítését. Korábban számos tanulmány megerősítette a kurkumin gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatását, amely fokozhatja a rákkezelések hatását.