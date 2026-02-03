ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
322.64
bux:
128391.02
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leonardo da Vinci szobra Milánóban, Olaszországban,
Nyitókép: Pixabay

Leonardo da Vinci legnagyobb rejtélyének megoldása végig ott lehetett a művein

Infostart

A reneszánsz egyik legnagyobb művészének, polihisztorának sírja a francia forradalomban megsemmisült, így lehetetlennek tűnt megtalálni a DNS-ét – talán egészen mostanáig, ugyanis a kutatók új helyen, a fennmaradt művein és rajzain kezdtek keresgélni.

Leonardo da Vinci nem hagyott maga után gyermeket, temetkezési helyét a francia forradalom idején feldúlták, a feltételezett maradványok hitelessége pedig máig vitatott. A világ egyik legnagyobb elméjének genetikai öröksége így évszázadokra elérhetetlenné vált – írja a CNN híradása nyomán az Index.

A Leonardo da Vinci Project kutatói ezért más irányból közelítettek. Ha nincs test, akkor marad mindaz, amit Leonardo megérintett. A kutatócsoport rajzokat, leveleket, és egy vitatott eredetű, „Szent gyermek” néven ismert alkotást is vizsgál. Ezeket az eszközöket Leonardo da Vinci vagy közvetlen környezete használhatta, a papír és a festékréteg pedig – mint egy időkapszula – megőrizhette a biológiai nyomokat.

A vizsgálati módszer csak „minimálisan invazív”, ugyanis száraz mintavétellel dolgozik, hogy ne sérüljenek az alkotások. A mintákban baktériumok, növények, állatok DNS-ét is kimutatták az emberi Y-kromoszómára utaló jelek mellett.

A vizsgálatok szerint az egyik levél és rajz azonos férfiági genetikai vonalhoz köthető. A talált Y-kromoszóma az E1b1 haplocsoportba tartozik, vagyis egy olyan genetikai „útvonalhoz”, amely apáról fiúra öröklődik, és amelynek elterjedése ismert Európában és a Földközi-tenger térségében, tehát jelen van Toszkánában, Leonardo da Vinci szülőföldjén, és összhangban áll a régió történeti népmozgásaival.

A tudósok azt is hangsúlyozzák, hogy mindez nem minősül bizonyítéknak, csupán az egyik első a sok lehetséges izgalmas nyom között. Ha viszont ugyanez a genetikai jel ismételten felbukkan más, da Vincihez köthető tárgyakon, az akár az életmű hitelesítésében és a mester genetikai profiljának felrajzolásában is szerepet játszhat.

Azonban a kutatás végső célja nem csupán az azonosítás. A szakemberek azt is remélik, Leonardo da Vinci genetikai öröksége választ adhat arra, volt-e biológiai alapja kivételes látásának és páratlan megfigyelőképességének. Egyesek azonban óvatosságra intenek, ugyanis szerintük túl sok a bizonytalanság.

Kezdőlap    Tudomány    Leonardo da Vinci legnagyobb rejtélyének megoldása végig ott lehetett a művein

kutatás

festmény

genetika

rajz

nyom

leonardo da vinci

reneszánsz

polihisztor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Az OpenAI elégedetlen az Nvidia egyes mesterségesintelligencia-chipjeivel, és tavaly óta alternatív megoldásokat keres – állítja nyolc, az ügyet ismerő forrás. A lépés megnehezítheti a két legmeghatározóbb szereplő, az OpenAI és az Nvidia kapcsolatát az AI-piacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 05:48
Olyasmit találtak a kutatók egy sötét, víz alatti barlangban, ami ablakot nyit a Föld gyerekkorára
2026. február 1. 13:00
Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász
×
×
×
×