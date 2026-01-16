Covid, alkohol, magyarok – hallatlan adatsor látott napvilágot

Egy nemrégiben napvilágot látott magyar kutatás a magyarok Covid-járvány alatti alkoholfogyasztást igyekezett feltárni: a HVG.hu által összefoglalt dokumentum szerint a fiatalok és a férfiak itták a legtöbbet az évtized elején, de mennyiségnövekedésben az elszegényedők, a nők, a vezetők és a szülők jártak élen.

Magát a vizsgálatot 2021-ben végezték, az összegző tanulmányt pedig nemrég publikálták a Studies of Agricultural Economics folyóiratban, számos szerzője van, különböző egyetemekről.

Általános alkoholfogyasztási hullám azért nem indult el. A Corvinus Egyetem közleménye szerint a kutatók azt találták, hogy bár mindössze a magyar felnőttek 3 százaléka számolt be fogyasztásának növekedéséről, 8 százalékuk csökkenésről, ez az összkép azonban elfedi a lényeges különbségeket.

A válaszadók több mint fele, 53 százaléka egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, a rendszeresen ivók többsége pedig a koronavírus-járvány alatt sem változtatott szokásain.

Ami a részleteket illeti, a gyermekes háztartásoknál kettős hatás érvényesült: bár összességében ritkábban isznak a szülők, de azok, akik fogyasztanak alkoholt, a stresszhelyzetben az átlagnál nagyobb valószínűséggel növelték annak mennyiségét.

A kutatók szerint a státuszhoz kötődő ivási rituálék mélyen beágyazódtak a mindennapi, különösen a szakmai életbe feszültségoldás vagy a státuszuk megerősítése céljából. Hasonlóan erős magyarázó tényező volt a pénzügyi stressz; azok, akik a járvány alatt romló anyagi helyzetről számoltak be, jóval nagyobb eséllyel ittak többet. A teljesítményorientált válaszadók inkább visszafogták vagy stabilan tartották fogyasztásukat, számukra a produktivitás, a fókusz és a célok elérése fontosabbnak bizonyult, mint az alkohol megküzdési eszközként.

Hasonlóan fontos a munkahelyi kultúra átalakítása, ugyanis sok szakmai közegben ma is erős a státuszhoz kötődő ivás normája; a kutatók szerint az alkoholmentes networking események, prémium alkoholmentes italok és a vezetők példamutatása mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a társas siker ne automatikusan az iváshoz kapcsolódjon.