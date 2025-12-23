ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd Viktória
futópad futás edzés konditerem
Nyitókép: Pixabay

Teljesen máskor „jútúboznak” a nők, mint a férfiak

Infostart / MTI

A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) YouTube-kutatásából.

A férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat. A magyar lakosság mintegy 90 százaléka hetente, majdnem a fele pedig naponta néz videókat, elősorban okostelefonon - közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága hétfőn.

A felmérés alapján átlagosan a nap bő egytizedét - több, mint két és fél órát - töltjük a neten elérhető mozgóképes tartalmak fogyasztásával kikapcsolódás gyanánt, vagy azért, hogy kitöltsük a várakozás és az utazás amúgy „haszontalan" idejét.

Gyakorinak nevezték, hogy egy-egy technikai probléma - például a számítógépes beállítások - megoldásához keresünk videókat, ezt sokan ugyanis hatékonyabbnak tartják egy szakértő megkérdezésénél.

A kutatás rávilágít, hogy a férfiak többször indítanak el videókat a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a barátaikkal szeretik nézni a filmeket, utóbbiak előszeretettel választanak videós tartalmakat a monoton háztartási munkákhoz is.

Mint írták, a videómegosztók közül a YouTube dominanciája tapasztalható az ismertség, a kedveltség és a használat tekintetében egyaránt.

Szinte minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre, illetve zenehallgatásra is - tették hozzá.

A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5-20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki.

A tipikus YouTube felhasználó 30-39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.

Ez a videómegosztó mára megkerülhetetlenné vált, mivel minden médium és tartalomgyártó igyekszik jelen lenni rajta: a válaszadók több mint kétharmada szerint ez egy presztízzsel bíró, megbízható, egyszerű és szerethető csatorna, amelyen a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő tartalmat - hangsúlyozták.

A kutatás során a résztvevők egy játékos feladat keretében személyiséget és életkort rendeltek az egyes videóplatformokhoz: a YouTube-ot egy negyven év körüli, tehetős személyként írták le, akihez a többiek igazodnak.

A TikTok ezzel szemben egy izgága kamaszként jelent meg, akinek izgalmas jövőt jósoltak - fűzték hozzá, azzal együtt, hogy ez segített feltárni a hozzájuk kapcsolódó érzelmi viszonyulást, ami mélyebb szinten befolyásolja a használati szokásokat.

Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott.

A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be: kiderült, hogy a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket, sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm-nézés több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt - áll a kutatásban.

