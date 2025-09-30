Ősi leletet tárt fel a pusztító hurrikán – képek

Egy rendkívül izgalmas felfedezés történt Floridában: egy ősi kenut találtak a 2022-es Ian hurrikán utáni takarítás során Fort Myers-ben – számolt be a The Guardian, amit az Index szemlézett.

Az archeológusok szerint a kenu valószínűleg a 16. századból származik, és akár a Karib-térségből is eredhet. Különlegessége, hogy mahagónifából készült; ez az első ilyen kenu Floridában. Az eszköz nyomai és az anyag alapján úgy vélik, spanyol hódítók készíthették. A kenu korát radiokarbonos vizsgálatokkal próbálják pontosítani, de az eredmények egyelőre nem egyértelműek.

Florida a világon a legtöbb ősi kenulelet helyszíne: már több mint 450 kenut találtak, sokat az őslakos törzsek, például a miccosukee és seminole indiánok használtak. A legidősebb eddig ismert kenu körülbelül 7000 éves. Az, hogy ennyire jó állapotban maradnak fent ezek az ősi leleltek, a víz borította floridai környezetnek köszönhető.