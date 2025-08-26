ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
Izzó lávát és hamut lövell ki az Etna tűzhányó Szicíliában 2024. július 15-én. A kráterből feltörő füstoszlop magassága körülbelül 6000 méter volt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

Ismét kitört az Etna

Infostart

Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki.

Európa legnagyobb tűzhányója, a a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) közlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát.

A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van.

A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára mintegy két hete, augusztus 10-én tört ki.

(A nyitókép illusztráció.)

olaszország

etna

vulkánkitörés

