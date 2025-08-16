Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

A Levegő Munkacsoport tájékoztatása szerint a mostani időszakban akkora a talajközeli ózonkoncentráció, hogy az egészségünket és általában az élővilágot is veszélyezteti. A független társadalmi szervezet projektvezetője az InfoRádióban elmondta: az ózon az erős napsugárzás hatására alakul ki egyrészt a gépjárművek, ipari folyamatok és a mezőgazdaság által kibocsátott nitrogén-oxidokból és illékony szerves vegyületekből, másrészt a metánból, amit főleg a földgáz-infrastruktúra, az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás bocsát ki.

Szegő Judit arról is beszélt, milyen betegségeket okozhat a veszélyes mértékű ózonkoncentráció. Első körben a légzőszerveket károsítja: köhögést, torokkaparást, mellkasi fájdalmat vagy nehézlégzést válthat ki, továbbá súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, irritálhatja a szemet. Az ózonszennyezés miatt nemcsak az emberek, hanem az állatok és a növények is veszélyben vannak, illetve a mezőgazdaság számára is óriási anyagi veszteségeket okozhat.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közlése szerint ha az ózonkoncentrációt 2022-ben sikerült volna az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott szintre csökkenteni, akkor az Európai Unióban 70 ezer korai halálesetet lehetett volna megelőzni csak abban az évben.

A Levegő Munkacsoport projektvezetője elmondta: egészen pontosan ez 120 mikrogramm/köbméterről 100 mikrogramm/köbméterre való csökkenést jelentene, de még ez sem történt meg, így az Európai Unió területén jelenleg is 120 mikrogramm/köbméter a jelenleg megengedett egészségügyi határérték.

Az elmúlt napokban ezt a számot kétszeresen meghaladta a talajközeli ózonkoncentráció mértéke.

Szegő Judit azt tanácsolja, hogy ha lehet, akkor forró, száraz, napsütéses időszakban ne tartózkodjunk a szabad levegőn, mert az ilyen idő kedvez a talajközeli ózon képződésének. Mint mondta, a nyári sétákat érdemes inkább az árnyékosabb helyekre vagy az erdő legbelső részeire tervezni, a nagyvárosokban pedig különösen nem ajánlott a sportolás a tűző napon. Akik szeretnek mozogni, azoknak érdemes késő este vagy hajnalban elindulni.

Felhívta a figyelmet a különböző egészségvédő mechanizmusok jelentőségére. Azt ajánlja, hogy fogyasszunk sok vizet, és szedjünk vitaminokat, antioxidánsokat, amelyek általában is védik az egészségünket. Az alma, a szőlő, a cékla vagy a káposzta is gazdag ilyen vegyületekben.

„Hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhat érdemi eredményeket” – tette hozzá a Levegő Munkacsoport projektvezetője.