ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az elmúlt napokban az ózonkoncentráció idehaza is sok helyen jelentősen meghaladta az uniós egészségügyi határértéket, ami egyébként jóval enyhébb, mint amit az Egészségügyi Világszervezet ajánl – mondta az InfoRádióban Szegő Judit. A Levegő Munkacsoport projektvezetője szerint hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhatna pozitív változásokat.

A Levegő Munkacsoport tájékoztatása szerint a mostani időszakban akkora a talajközeli ózonkoncentráció, hogy az egészségünket és általában az élővilágot is veszélyezteti. A független társadalmi szervezet projektvezetője az InfoRádióban elmondta: az ózon az erős napsugárzás hatására alakul ki egyrészt a gépjárművek, ipari folyamatok és a mezőgazdaság által kibocsátott nitrogén-oxidokból és illékony szerves vegyületekből, másrészt a metánból, amit főleg a földgáz-infrastruktúra, az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás bocsát ki.

Szegő Judit arról is beszélt, milyen betegségeket okozhat a veszélyes mértékű ózonkoncentráció. Első körben a légzőszerveket károsítja: köhögést, torokkaparást, mellkasi fájdalmat vagy nehézlégzést válthat ki, továbbá súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, irritálhatja a szemet. Az ózonszennyezés miatt nemcsak az emberek, hanem az állatok és a növények is veszélyben vannak, illetve a mezőgazdaság számára is óriási anyagi veszteségeket okozhat.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közlése szerint ha az ózonkoncentrációt 2022-ben sikerült volna az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott szintre csökkenteni, akkor az Európai Unióban 70 ezer korai halálesetet lehetett volna megelőzni csak abban az évben.

A Levegő Munkacsoport projektvezetője elmondta: egészen pontosan ez 120 mikrogramm/köbméterről 100 mikrogramm/köbméterre való csökkenést jelentene, de még ez sem történt meg, így az Európai Unió területén jelenleg is 120 mikrogramm/köbméter a jelenleg megengedett egészségügyi határérték.

Az elmúlt napokban ezt a számot kétszeresen meghaladta a talajközeli ózonkoncentráció mértéke.

Szegő Judit azt tanácsolja, hogy ha lehet, akkor forró, száraz, napsütéses időszakban ne tartózkodjunk a szabad levegőn, mert az ilyen idő kedvez a talajközeli ózon képződésének. Mint mondta, a nyári sétákat érdemes inkább az árnyékosabb helyekre vagy az erdő legbelső részeire tervezni, a nagyvárosokban pedig különösen nem ajánlott a sportolás a tűző napon. Akik szeretnek mozogni, azoknak érdemes késő este vagy hajnalban elindulni.

Felhívta a figyelmet a különböző egészségvédő mechanizmusok jelentőségére. Azt ajánlja, hogy fogyasszunk sok vizet, és szedjünk vitaminokat, antioxidánsokat, amelyek általában is védik az egészségünket. Az alma, a szőlő, a cékla vagy a káposzta is gazdag ilyen vegyületekben.

„Hosszabb távon a közlekedés környezetbarátabbá tétele és a metánkibocsátás csökkentése hozhat érdemi eredményeket” – tette hozzá a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Köhög vagy kapar a torka? A mostani időjárásban ez nem meglepő – mutatjuk, miért

mezőgazdaság

egészség

élővilág

levegő munkacsoport

szegő judit

ózonkoncentráció

metánkibocsátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Trump-Putyin: nincs tűzszünet, csak remény
tudósítónktól

Trump-Putyin: nincs tűzszünet, csak remény
Tovább várat magára az ukrajnai tűzszünet a történelminek mondott Trump-Putyin csúcs után. Az amerikai és orosz elnök baráti hangvételű tanácskozása konkrétum nélkül ért véget. Trump később azt mondta: immár Ukrajnán múlik a béke.
 

Donald Trump üzent Kijevnek: Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem

Donald Trump Európába telefonált, Volodimir Zelenszkij Washingtonba megy

Levelet írt Vlagyimir Putyinnak Melania Trump

Orbán Viktor: soha rosszabb hétvégét!

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pótfelvételi 2025: itt vannak a pontos határidők, jelentkezés menete, szakok listája

Pótfelvételi 2025: itt vannak a pontos határidők, jelentkezés menete, szakok listája

A pótfelvételi ponthatárok 2025. augusztus 27-én derülnek ki, ekkor hozzák nyilvánosságra a 2025 pótfelvételi eredményeket is. Nézzük meg, mit kell még tudni a pótfelvételiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

Zelensky to meet Trump in Washington on Monday after summit with Putin ends without deal

After leaving Alaska, Trump posts that the best way to end the war is "to go directly to a peace agreement" rather than a temporary ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 16. 10:40
Látványos együttállást jön szombat éjszaka
2025. augusztus 16. 07:14
Van egy teszt, ami megmondja, túlsúlyos lesz-e később valaki
×
×
×
×