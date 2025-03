A Mol-toronynál kétszer magasabb lávaszökőkút Hawaiin – videó

A vulkáni működés a Kilauea egyik mély, a 2018-as kitörés során beszakadt kráterében, a Halema’uma’u kráter peremén zajlik – olvasható Harangi Szabolcs geológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának háttérírásában. Néhány napos szünetekkel elválasztva bukkan fel az izzó láva két kürtőben, a kürtő mélyedését kitöltő lávatóból fröcsögve tör fel és ehhez lávafolyás is kapcsolódik, ami a krátertalpon terül szét. A kitörés kezdetben ritmikusan zajlik, a kürtőkben lévő lávató felszíne hol emelkedik, majd süllyed, olykor magasba csapnak a lávafoszlányok, láva csordul túl a lávafröccskúp peremén, majd visszafolyik a láva és várni kell néhány percet, hogy ismét megjelenjen. Ez egyfajta magmás gázdugattyú tevékenység, amit először a hawaii Kilauea vulkánon írták le, a Maunu Ulu 1969-1971-es kitörése során – jegyzi meg a vulkanológus.

The Kilauea volcano in Hawaii erupted again, with lava fountains reaching hundreds of feet high. The 15th episode since December lasted 31 hours, ending abruptly. No threat to residents, but ash and debris fell in the area, raising the volcano's alert level. pic.twitter.com/gK7cFPPWoq