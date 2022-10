Állatok közvetítésével alakulhatott ki az omikron

Továbbra is nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet jelent a koronavírus, 2020 januárja óta nem változott megítélése az Egészségügyi Világszervezet szerint. A döntés arról, hogy nem változtatnak a vírus kockázati besorolásán, a WHO Covid sürgősségi bizottságának múlt heti ülésén született meg Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint.

"A bizottság hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a felügyeletet, valamint ki kell terjeszteni a tesztekhez, kezelésekhez és vakcinákhoz való hozzáférést a leginkább veszélyeztetettek számára. Ezen túl minden országnak frissítenie kell nemzeti felkészültségi és reagálási terveit" - mondta el.

Résen kell lennünk továbbra is

A CBS News cikke szerint a WHO bizottsága elismeri, hogy javult a vírushelyzet, de azt is kiemelték, hogy továbbra is nagy figyelmet kell szentelnünk a Covidnak, mivel a vírus kiszámíthatatlanul viselkedik.

"Bár a globális helyzet nyilvánvalóan javult a világjárvány kezdete óta,

a vírus továbbra is változik, ezáltal változatlanul nagy a kockázat és a bizonytalanság.

Ez a világjárvány már korábban is meglepett bennünket, és nagyon könnyen megtörténhet, hogy újra megteszi" - fogalmazott a WHO vezetője. A kolera terjedését is aggasztónak látják A WHO szerdán azt is közölte, hogy az eddigi gyakorlatot ideiglenesen felfüggesztve két kolera-védőoltás helyett egy oltást javasol az utóbbi időben világszerte kitört kolerajárványok és a vakcinahiány miatt. Ideális esetben hat hónap különbséggel két adag vakcina három évig nyújt védelmet a kolera ellen a kutatások szerint. Egyetlen adag is védelmet nyújt, de azt nem vizsgálták, hogy ez a védettség meddig tart. A WHO illetékesei szerint jobb megoldás, ha minél több embert legalább egyszer beoltanak, mint ha egyes országoknak nem jutna a vakcinából.



Idén már 29 ország jelentett kolerás megbetegedéseket, míg az elmúlt öt évben évente átlagosan kevesebb mint 20 országból érkezett ilyen jelentés.

Nap mint nap bizonyítja az omikron, hogy meglephet minket

A múlt héten Anthony Fauci, Biden elnök orvosi főtanácsadója a BQ.1 néven ismert új Covid-változat terjedését "meglehetősen aggasztónak" nevezte. Ez a törzs és egy BQ.1.1 nevű leszármazottja már az új fertőzések több mint 10 százalékát teszi ki az Egyesült Államokban.

KAPCSOLÓDÓ Omikron-oltások: a koronavírus eljutott oda, hogy most már találgathat Két kutatás is ezt sugallja: egy emlékeztető oltás vagy fertőzés után az antitesteket termelő sejtek egy része...

A BA.4.6 omikron-alvariánsról kutatás bizonyította be, hogy újrafertőződést képez okozni, de további érdeklődésre számot tartó omikron-variánsokat is figyelnek a tudósok: ezek közt van még a BQ.1, a BQ.1.1 és a BF.7.

A vírus egészen hihetetlenül gyors ütemben mutálódik a kutatók szerint, ennek példája az is, hogy Kínában, ahol a kommunista párt ötévente megtartott kongresszusa miatt élénkült az utazások száma, Peking egy kerületében megnégyszereződött a megbetegedések száma. Az ország továbbra is a zéró Covid megközelítését alkalmazza a vírussal szemben, a gyanús eseteket felmutató környékeket például három napra karantén alá vonják már akkor, amikor még ki sem derült, egyáltalán koronavírus jelent-e meg.

Lehetséges az állatok szerepe a variáns kialakulásában

Friss kutatási eredmények közben arra jutottak, hogy az omikron variáns kialakulásában állatoknak is lehetett szerepe. A kutatók azt állapították meg, hogy több olyan mutáció található az omikron tüskefehérjéjén, amely egyedülállóan az egerek receptoraihoz alkalmazkodott, és nem kompatibilis a humán receptorokkal. Ez arra utal, hogy az omikron variáns talán nem közvetlenül az embertől származik, hanem más állatfajokból terjedhetett át az emberre. Európai engedélyt kapott a legkisebbek oltása

Emellett a Moderna felnőttek számára, a BA.4 és BA.5 változatok ellen kifejlesztett emlékeztető oltását is engedélyezte az uniós testület.

A Pfizer gyerekoltása az öt év alattiak, a Modernáé a hat év alattiak számára vált felhasználhatóvá. Az előbbit három, az utóbbit két adagban kapják a gyerekek alapimmunizálásként. Az EMA a Pfizer és a Moderna fél évesnél idősebb gyermekek számára kifejlesztett koronavírus elleni védőoltásának is engedélyt adott Emellett a Moderna felnőttek számára, a BA.4 és BA.5 változatok ellen kifejlesztett emlékeztető oltását is engedélyezte az uniós testület.A Pfizer gyerekoltása az öt év alattiak, a Modernáé a hat év alattiak számára vált felhasználhatóvá. Az előbbit három, az utóbbit két adagban kapják a gyerekek alapimmunizálásként.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás