A nők szervezete valóban erősebben reagálhat az oltásra is

Mindenekelőtt fontos tisztázni: teljesen normális jelenség, hogy az oltás felvétele után az ember mellékhatásokat tapasztal, amelyek a szervezetben lezajló immunreakció velejárói. Norvégiában ugyanakkor feltűnt a szakembereknek, hogy jóval több nő jelent ilyeneket, mint férfi – az arány nem csak számokban volt magasabb, de akkor is, ha az adatokat tisztították aszerint, hogy százalékosan mennyivel több nő kapott oltást, mint férfi. 5635 esetben jelentettek potenciális mellékhatást, amiből 4684 érkezett nőktől – írja a MedicalXpress.

Az északi adatok illeszkednek ahhoz, amit Amerikában az első 13,7 millió oltás badása után tapasztaltak. A járványügyi hivatal, a CDC azt találta, hogy miközben az oltások 60 százalékát kapták nők, a mellékhatások 80 százalékát jelentették.

A súlyos mellékhatások is a nőket érintik nagyobb számban:

a CDC nyilvántartása szerint a Moderna oltása után kialakuló anafilaxiás sokk mind a 19 érintettje nő, míg a Pfizer vakcinájának felvétele után 47 esetben tapasztalt anafilaxiás sokk három kivétellel szintén csak nőket érintett. Az európai gyógyszerengedélyeztetési ügynökség, az EMA szerint az AstraZeneca oltását követően kialakuló vérrögösödés problémája is főként 60 év alatti nőket érint.

Lehetséges lenne egy olyan magyarázat is, hogy a nők hajlamosabbak jelenteni ezeket, de a valóság ennél összetettebb, és mint az a fenti, súlyosabb esetekből is kiderül, nem is tűnik megalapozottnak.

Sabra Klein, a Johns Hopkins Egyetem mikrobiológus-immunológusa szerint a nemek közt a koronavírus elleni oltás mellékhatásai kapcsán tapasztalt különbség ugyanazt mutatja, amit korábban más vakcinák kapcsán is tapasztaltak már. A

nők és a lányok erősebb immunválasszal reagálnak a vakcinákra:

a fiatalok szervezete eleve erőteljesebben reagál, a nők immunrendszere pedig hamarabb áll csatasorba, mint a férfiaké.

Gunnveig Grødeland oslói immunológus szerint a nők szervezetében az antitestes és a sejtes immunválasz is erőteljesebb egy fertőzést követően, mint a férfiakéban. Ez hasznos, amikor le kell győzni egy betegséget, de az autoimmun válaszok révén van hátránya is – ez lehet annak a magyarázata is, hogy nőknél gyakrabban fordulnak elő autoimmun betegségek, mint férfiaknál. Okok a háttérben Az új koronavírus a férfiak körében több halálos áldozatot követel, mint a nőkében: ennek és a nők erősebb immunválaszának hátterében is ott lehetnek a nemi hormonok.

Az X kromoszóma szerepe sem jelentéktelen: nagyon sok gén kapcsolódik az X kromoszómához, amelyből a nőknek kettő, míg a férfiaknak csak egy jutott.

Ezért érintik a genetikai betegségek is nagyobb arányban a férfiakat – ha a nőknél az egyik kromoszómában baj van, a másik még javíthatja, a férfiaknál azonban erre nincsen lehetőség.

Nyitókép: MTI/Vajda János