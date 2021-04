Új ajánlás született a felületek fertőtlenítésére

Emlékszik a tavalyi tavaszra, amikor sokan még a bevásárolt élelmiszerek csomagolását is fertőtlenítették? Könnyen lehet, hogy ezt a fajta elővigyázatosságot szinte feleslegesen gyakoroltuk, mivel annak esélye, hogy koronavírust viszünk szervezetünkbe valamilyen felület megérintését követően azzal, hogy szánkat, szemünket vagy arcunkat megérintjük, nagyon kicsi. Szakértők szerint már nagyon régóta itt volt az ideje annak, hogy járványügyi szervezetek is kommunikálják a tényt, miszerint így nagyon kevesen betegszenek meg. Az amerikai járványügyi hivatal, a CDC szerint kevesebb, mint egy a tízezerhez az esélye annak, hogy ezen az úton megfertőződjünk – írja a The New York Times.

Rochelle Walensky, a CDC igazgatója egy hétfői megbeszélésen a Fehér Házban úgy fogalmazott: lehetséges, hogy valamilyen felületen tenyésző koronavírus megfertőzzön bennünket, ugyanakkor ennek az esélye a való életben nagyon alacsony, amit különböző bizonyítékok támasztanak alá.

A Virginia Tech levegő útján terjedő vírusokra szakosodott kutatója, Linsey Marr így kommentálta a CDC új iránymutatását: "Végre!". Majd hozzátette:

"Régóta tudjuk, hogy ez így van, az emberek mégis rengeteg energiát szentelnek a felületek fertőtlenítésére."

Marr szerint nincsen bizonyíték arra, hogy valaki valaha megfertőződött volna azáltal, hogy olyan felülethez nyúlt, amelyen ott volt a koronavírus, majd ezt bevitte szervezetébe.

A CDC friss felületkezelési előírása szerint nem szükséges minden felületet folyamatosan fertőtleníteni, a szappanos lemosás bőven elegendő, természetesen kézmosás és maszkviselés mellett. Ez már megnyugtató mértékben csökkenti szerintük a felületről történő fertőződés veszélyét. Azt ugyanakkor fenntartják, hogy azokat a helyiségeket, amelyekben az elmúlt 24 órában koronavírusos ember fordult meg, fertőtleníteni kell.

Részletek az ajánlásból A CDC szerint azokat a felületeket érdemes naponta áttörölni, amelyeket sokan érintenek meg: ilyenek a villanykapcsolók, a kilincsek, a fogantyúk és az asztalok.

Az egyéb felületeket a korábban is szokásos módon és gyakorisággal tisztítsuk.

Minden felületet megfelelő szerrel tisztítsunk, nem kell fertőtleníteni.

A felületről történő fertőzések megelőzésére kérjük meg oltatlan látogatóinkat, hogy viseljenek maszkot, mossunk kezet minél gyakrabban, és ha beteg van a háztartásunkban, izoláljuk őt.

Ha fertőzött volt vagy van otthonunkban, akkor használjunk fertőtlenítő szert, alaposan mossunk kezet gyakran, és fertőtlenítéskor hordjunk kesztyűt.

Jól szellőző szobában fertőtlenítsünk.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs