Falus András elmondta, most már miért a fiatalok a vírus célpontjai

Míg az első és a második járványhullámban a 65 év felettieket, a mostani harmadik hullámban leginkább a 40-es korosztályt érinti a Covid-19 betegség.

A Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke az ATV műsorában arról beszélt, hogy ezúttal sokkal fertőzőbb vírusvariánsról van szó, 60-65 százalékos átoltottság helyett 75-80 százalékosat szorgalmaznak. Tóth Judit szerint vannak olyan kórházak, ahol nem minden rászorulónak tudják biztosítani az intenzív ellátást.

Bár ezt az állítást hivatalosan senki nem erősítette meg, az Országos Kórház Főigazgatóság vezetője pedig korábban cáfolta az ózdi kórház igazgatójának azon szavait is, hogy náluk kritikus, a tavalyi olaszországira emlékeztető állapotok vannak, az mindenesetre tény, hogy növekszik a fiatal, ellátásra szorulók száma.

Falus András immunológus az InfoRádiónak azt mondta: az eredeti vírusvariáns mára egy genetikai változáson ment keresztül, mint fogalmazott, megváltozott a vírus stabilitása, és kiterjed az úgynevezett poszt-Covid hatása olyan betegekre is, akik talán már átestek a betegségen. Tehát

azoknál is jelentkezhetnek ezúttal a súlyos tünetek, akik tavaly már kisebb vagy mérsékelten nagyobb tünetekkel átestek a fertőzésen.

"Sok olyan eset fordul elő, amikor most válik súlyossá a vírus utólövése, még akkor is, ha közvetlenül a vírus nincs már jelen – mondta Falus András. – Azzal, hogy a vírus erősebben kötődik, a fiatalok elvileg erősebb immunrendszerét is át tudja játszani."

A Széchényi-díjas professzor arról is beszámolt, nemcsak a genetika, hanem az úgynevezett epigenetika is számít, tehát az érintett életmódja is hozzájárulhat ahhoz, hogy elkapja-e és miként hat rá a megbetegedés. Falus András ezek közé sorolta az elhízást vagy a dohányzást.

