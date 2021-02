Itt nézheti élőben a Marsra szállást – videó

Különleges, magyar szakkommentálású élő közvetítést készített elő a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook-csatornája: csütörtök estére várható ugyanis a NASA Mars-járójának (Perseverance) landolása a "vörös bolygón", ennek folyamatát tűzik "műsorra".

"Az amerikai küldetés egyik célja, hogy növelje a már megszerzett tudásunkat a bolygóról, például arról is információt szolgáltasson, kialakulhatott-e élet korábban, milyen viszonyok voltak ott több milliárd éve – mondta az InfoRádiónak a Svábhegyi Csillagvizsgáló projektmenedzsere, Rózsahegyi Márton. – Három űrszonda is elérkezett a Marshoz. Ez azért lehetséges, mert körülbelül 26 havonta van arra lehetőség, hogy minél kisebb energiabefektetéssel eljuttassunk a Marshoz űrszondákat."

Most egy arab, egy kínai és egy amerikai űrszonda ért a Mars közelébe csütörtökre, és 10 órára várják azt az eseményt, amely az Apollo-11 Holdra szállásával megegyező izgalmasságú.

Egy videón látszik, mi várható:

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats