Sikeresen landolt a NASA Perseverance marsjárója a vörös bolygón - íme az első fotók

Közép-európai idő szerint csütörtök este tíz óra előtt érte el a Mars felszínét - közölte az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA.

Az egytonnás, nagyjából terepjáróméretű robot a tervek szerint egy teljes marsi évet - 687 földi napot - fog eltölteni a Marson, ahol esetleges múltbéli mikrobiális élet nyomai után fog kutatni, tanulmányozza a planéta éghajlatát és geológiáját, valamint kőzet- és talajmintákat gyűjt.

Itt nézhető (és később visszanézhető) a Svábhegyi Csillagvizsgáló élő adása a landolásról, alatta a NASA élő közvetítése:



Itt pedig a NASA animációja a landolás előttről arról, hogyan is zajlik a folyamat:

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021