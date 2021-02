Rejtett üzenetet vitt a Perseverance a Marsra – fotók, videó

A Marson landoló Perseverance marsjáró ejtőernyőjének mintázatában is elrejtettek egy üzenetet a missziót tervező NASA-mérnökök.

A küldetést előkészítő csapat tagja, Ian Clark rendszermérnök a rejtvények rajongójaként bináris kódot rejtett el a Perseverance ejtőernyőjének mintázatában.

A 21 méteres ejtőernyő fehér és narancsszínű sávjai a megfejtés szerint a "Dare Mighty Things" (Merj hatalmas dolgokat véghez vinni) idézetet tartalmazzák, valamint a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) pasadenai főhadiszállásának koordinátáit.

Clark két éve állt elő az ötlettel, amikor a mérnökcsapat szokatlan mintázatot tervezett az ejtőernyőhöz, hogy haladási irányát pontosan látni lehessen majd a leszálláskor. A mérnök mesélt arról, hogy nagyon mulatságos volt rejtvényt készíteni a feladatból.

A múlt csütörtöki marsi landolás előtt csak hatan tudtak a kódolt üzenetről. Vártak, amíg az ejtőernyős leszállás képei visszaérkeztek a Földre, és csak ezt követően árulták el, hogy egy üzenetet rejtetek el az ejtőernyő mintázatában. Az űrrajongóknak azonban csupán pár órába telt a kód megfejtése. "Legközelebb kicsit kreatívabbnak kell lennem" – ismerte el viccelődve Clark.

