Bécsben mobil gyónóautóban is lehetőség van a „mobilgyónásra”
Nyitókép: Mathias Kautzky/MeinBezirk

Mozgó gyóntatószék járja Bécs utcáit

Infostart

A „gyónóautó” november óta járja Bécset, meg-megállva a forgalmas csomópontokon, lehetőséget adva bárkinek nem csak a gyónásra, hanem akár egy nyugodt beszélgetésre is.

Bécsben már nem csak a templomban lehet beszélgetni egy lelki vezetővel – írja az „Ausländerin – magyar NŐ Ausztriában” Facebook-oldal.

Toni Faber, a Stephansdom plébánosa novemberben indította el a „Beichtmobilt”, vagyis egy elektromos Kia PV5-ből kialakított mobil gyónó- és beszélgetőfülkét, amely a város különböző pontjain tűnik fel, ahol sokan megállnak pár percre megpihenni.
Nem csak vallási értelemben vett gyónásra ad lehetőséget, hanem bárkinek, aki beszélgetne, lelki támogatásra vágyik, vagy csak szeretne egy nyugodt, biztonságos teret a gondolatai rendezésére.

ausztria

bécs

vallás

gyónás

