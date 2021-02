Egy adag vakcina is elég lehet annak, aki már átesett a koronavíruson

Két, kisebb résztvevői létszámmal készített kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy azoknál, akik már átestek az új koronavíruson, egyetlen adagnyi vakcina is elegendő lehet a megfelelő védettség kialakulásához – írja a MedicalXpress.

Takarékos módszer

"Azok, akik már átestek az új koronavíruson, gyorsabban kezdenek antitesteket termelni nagyon magas mennyiségben, mint azok, akik még sosem találkoztak a vírussal" – mondta Viviana Simon, a New York-i Mount Sinai kórház Icahn Orvostudományi Karának kutató mikrobiológusa.

"Ez alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy

esetükben a második oltás nem szükséges.

Ez takarékosabb vakcinafelhasználáshoz vezet és nem kell feleslegesen átélniük az oltással járó kellemetlenségeket sem" – tette hozzá.

Az állítás vitás kérdés lehet a jelenlegi járványhelyzetben: a medRxiv hasábjain megjelent eredményeket szekértői ellenőrzés alá kell még venni, illetve klinikai kutatással kell alátámasztani azt, hogy valóban elégséges egyetlen oltás a már megfertőződöttek esetében, mindez pedig időbe telik majd,

Anthony Fauci, az USA egészségügyi főtanácsadója szerint minimum hónapok kérdése, hogy ezzel kapcsolatosan döntés születhessen. Franciaországban nem várnak ennyit: az egészségügyi főhatóság már most azt javasolja, hogy aki koronavírusos volt, azt egy adaggal oltsák, írja a Euronews. Ezt az oltást a megfertőződést követően 3-6 hónappal érdemes szerintük beadni.

Hosszan kell kutatni

A Mount Sinai kutatói korábban megbetegedett egészségügyi dolgozókat vizsgáltak: arra voltak kíváncsiak, hogyan alakul esetükben az antitestszint az idő múltával, illetve lesznek-e köztük olyanok, akik újrafertőződnek. Amikor decemberben az első oltásokat is felvehették, kiterjesztették kutatásukat annak hatására is: azt találták, hogy 41, korábban a koronavíruson átesett oltott antitestválasza erősebb vagy ugyanakkora volt, mint 68 csak oltással immunizálté. Ez még azoknál is így alakult, akik tünetmentesen estek át a betegségen, vagy eredetileg alacsonyabb antitestszint produkáltak, mint más fertőzöttek.

Simon szerint logikus is, hogy

a megfertőződés megfeleltethető az oltás első adagjának,

így egy adag vakcina már épp elegendő. Egy másik, a Marylandi Egyetem által végzett kutatás is ugyanerre az eredményre jutott.

Vannak kérdések is

Nem mindenki támogatja ugyanakkor a teóriát: Thad Stappenbeck clevelandi immunitási szakértő szerint a magas antitesztszint nem mindig elegendő a súlyos megbetegedések elkerülésére. Fontos ugyanis a B-sejtes immunitás, ami azt mutatja, hogy a test megtanulta a vakcina által tanítottakat. További kísérletek szükségesek annak bizonyítására, hogy a fertőzésen már átesettek egyetlen oltása megfelelő lökést ad immunmemóriájuknak.

"Bár az antitestszint fontos, a B-sejtes immunitás a valóban kritikus. A finomhangolt immunválasz a hosszabb távú immunitás kulcsa" – vélekedik Stappenbeck. A hivatalos állásfoglalás Jelenleg a kétadagos vakcinák esetében nem tesznek különbséget azok közt, akik már átestek a koronavíruson, és azok közt, akik még nem. Mindenkinek mind a két dózis beadását ajánlják.

Az alapvető ajánlás a két vakcinaadag felvétele közt három hét. Nagy-Britanniában ezt akár 12 hétre is kitolják most annak érdekében, hogy minél többen legyenek védettek legalább alacsonyabb szinten.

A BioNTech vezetőjének, Ugur Sahinnak friss nyilatkozata szerint ugyanakkor hat hetet lehet legfeljebb kihagyni. Valamekkora védettség kialakul az első adag beadása után is, de alacsonyabb, mint a két adagot követően.

