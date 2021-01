Anyaméh-átültesére készülnek Pécsen

Ma Magyarországon a meddőség a párok 15 százalékát érinti. A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium az emberi szaporodóképesség zavaraival, betegségeivel foglalkozik. A háttérben lévő biológiai, orvosi okok közül szeretnék megérteni azokat, amelyek eddig nem voltak gyógyíthatóak – mondta el az Inforádiónak Kovács L. Gábor projektvezető, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának professzora.

„Próbálunk új, innovatív eszközökkel újabb réseket ütni a témában, az édesanya szervezetét tekintve, megérteni az embrió életéből azt, ami megérthető a küldött biokémiai jelek alapján, és természetesen kiterjesztettük a vizsgálatot a férfi terméketlenségre is” – magyarázza Kovács L. Gábor, ugyanis

a meddőség valós oka az esetek csaknem ötven százalékában az apa szervezetében van.

A kutatási program egyik legunikálisabb terve az anyaméh-átültetés, amelyre eddig még nem volt példa Magyarországon – emelte ki a projekt vezetője.

„Ennek ki kell dolgozni az engedélyezései fázisától kezdve sok mindent, az operáltat és a donort is elő kell készíteni, az immunológiai védelmet biztosítani kell – mondta a professzor. – Ebben vannak nőgyógyászati bravúrok, és vannak transzplantációval kapcsolatos egészen speciális rutinok, amiket meg kell teremteni a pécsi egyetemen. Nagy várakozással vagyunk, ambiciózus, nagy kihívást jelent ez a programrész.”

Kovács L. Gábor hozzátette: emellett számos innovatív eszközrendszert is szeretnének kidolgozni, például egy olyan tesztet, amellyel behatárolható, mely órákban fogamzóképes az édesanya méhe. Már most több innovatív gyártó is jelezte részvételét a programban.

„A világ egyik legnagyobb diagnosztikai gyártója,

a Roch a fogamzással és a nőgyógyászati ciklussal kapcsolatban szeretne tesztet gyártani”

– árulta el a projektvezető. Azt is elmondta, hogy a Nestlét például az érdekli, hogy a magzat táplálása és fejlődése között milyen összefüggések vannak.

A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium nagyszabású programjához eddig csaknem száz kutató, kilenc egyetemi intézet, három kar és húsznál több innovatív vállalat csatlakozott.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt